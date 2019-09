Giorno felicissimo per Agata Reale, l’ex ballerina di Amici 2007 si è sposata con Carmelo De Luca, il compagno di vita con cui era fidanzata da tantissimo vento. L’annuncio è arrivato direttamente dai social, dove sono state pubblicate le foto dell’evento. Il matrimonio è avvenuto il 29 agosto scorso, in una cerimonia tradizionale in chiesa. Enorme la gioia degli amici e dei familiari ma soprattutto dei fan che ancora la seguono sui social.

"A te amore mio… grazie perché sei un uomo meraviglioso – così ha scritto Agata Reale sulla sua pagina Instagram – Ti ho amato da subito perché non mi hai mai promesso nulla ma hai sempre fatto il possibile per donarmi tutto te stesso! Sempre come nelle favole. Ti amo. Grazie a chi ha avuto il piacere di condividere con noi questo giorno magico. Grazie a tutti".









Gli appassionati ricorderanno Agata Reale soprattutto per la famosa storia di Amici in cui si oppose alla temibilissima Alessandra Celentano. Fu la prima ballerina infatti a scontrarsi con l'insegnate di danza classica del talent show Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Tra le due fu subito odio, con vere e proprie dichiarazioni di guerra da una parte e dell'altra. La maestra infatti non riteneva che l'allieva possedesse quelle qualità che sono fondamentali per una ballerina di successo. Gli scontri furono clamorosi.





Eppure nonostante questo clima da Guerra Fredda, la ballerina Agata Reale riuscì ad arrivare al secondo posto, dietro al vincitore di quella edizione, il cantante Federico Angelucci. E oggi che fine ha fatto, oltre ad essersi sposata? È riuscita a rimanere nel mondo dello spettacolo anche anni dopo Amici. Non balla più, questo è vero, ma è riuscita lavorare come presentatrice e attrice, nonché come talent scout. Altra sua passione è quella della comunicazione.





Agata Reale cura infatti l’immagine di giovani talenti del mondo della musica. ha lavorata come inviata per la trasmissione Verissimo, ormai nel lontano 2009, mentre nel 2010 è stata al timone del programma Sms, su Sky, e nei salotti Rai come opinionista.

