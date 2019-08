“Si sono lasciati? Ecco come stanno le cose”. Le precisazioni su Matteo Salvini e Francesca Verdini

Il mondo del gossip sta esplodendo in queste ore dietro ad una notizia che arriva direttamente dalla vita privata di Matteo Salvini. Non basta la crisi di governo e la conseguente uscita di scena della Lega a tenere in agitazione l’ormai ex vicepremier, stavolta ci si mette anche la sua bella Francesca Verdini, figlia del politico e imprenditore Denis Verdini. Stando a quanto si legge su molti siti i due infatti sarebbero in crisi.

Lo riporta anche una fonte autorevole come Il Messaggero: da ieri infatti ha iniziato a farsi strada il gossip sulla rottura tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. La notizia è rimbalzata immediatamente su tutti i siti e vedrebbe protagonista anche un altro uomo, un volto della televisione. Oggi però sono arrivate delle secche smentite sulla vicenda e sembra tornare il sereno. Ma cerchiamo di andare con ordine. Continua a leggere dopo la foto.









A mettere ‘zizzania’ tra la coppia sarebbe Rodolfo Salemi. Un nome che non è nuovo a chi segue i reality show di Mediaset. Era infatti il prestante single di Temptation Island 2019. Insomma crisi irreversibile? Rottura imminente? Per fortuna sono arrivate le parole del giornalista Roberto Alessi a mettere la parola fine al diffondersi di questa che viene definita una vera e propria bugia. E la smentita arriva direttamente sul sito di ‘Novella 2000′. Continua a leggere dopo la foto.





“Dopo il vecchio tweet del Portaborse che a maggio dava Matteo e Francesca divisi – ha detto Rodolfo Salemi – si dice che l’ex Ministro degli Interni sarebbe stato lasciato dalla compagna per un tentatore di Temptation Island, tale Rudy. Nulla di più falso, ma per i tastieristi del web a volte la verità è del tutto trascurabile”. ‘Novella 2000′ ci tiene a precisare inoltre che Matteo Salvini continua a essere paparazzato nel ristorante romano di Francesca Verdini. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, almeno su questo Matteo Salvini può tirare un sospiro di sollievo. Niente crisi in vista con Francesca Verdini e le sue attenzioni possono essere rivolte tutte all’attività politica. Dove non sta passando di certo i giorni più felici della sua carriera.

“Sei un sogno”. Alessia Macari sempre più esplosiva: il bikini non contiene il seno extralarge