“Ma ci stai provando?”. Aurora Ramazzotti e il commento ‘sospetto’ del famoso cantante

Continua a far parlare di se la bellissima Aurora Ramazzotti, che ormai si è confermata come una grandissima star del web grazie al suo fascino, alla sua ironia e al suo modo di divertirsi e di far divertire i fan. Sì, perché non basta avere un fisico da urlo per avere successo, non basta mettere in mostra lato b e décolleté spaziali, serve anche altro. E la figlia di Eros e Michelle Hunziker sembra aver trovato la ricetta giusta.

Ecco perché continua ad essere seguita così tanto. Certo, in questa pazza estate non sono mancate mosse sbagliati, passi falsi e scivoloni. Ricordate la questione del numero della mamma sbattuto in diretta Instagram a tutto il mondo? La conduttrice televisiva è stata costretta a cambiare numero. Stavolta invece a creare scalpore e far impazzire il gossip è un presunto flirt con una persona abbastanza famosa: un cantante. Continua a leggere dopo la foto.









Bellezza e ironia, quelle di Aurora Ramazzotti, che proprio non riescono a passare inosservate. Così tra le centinaia di commenti che assediano il suo profilo ecco spuntare quello di un vip particolarmente interessato. Stiamo parlando del rapper Clementino, napoletano, famosissimo soprattutto per aver partecipato al Festival di Sanremo e per aver battezzato una delle hit di questa estate: “Chi vuole essere milionario”, fatta insieme a Fabri Fibra. Insomma, sotto una della bella Aurora ecco comparire il suo commento. Continua a leggere dopo la foto.





La foto scelta è una in cui Aurora Ramazzotti è ripresa da piccola, insieme a mamma Michelle. “Che stile” scrive Clementino con tanto di faccine sorridente. E la giovane ha risposto al commento con un bel cuoricino. Subito è scattato il putiferio sul web con i followers che si sono lasciati andare alle ricostruzioni più fantasiose. “Ma ci stai provando” chiede qualcuno, “Ehi giù le mani”, avvisa un altro. Fino a che un utente non decide di passare all’azione. Continua a leggere dopo la foto.





Infatti ecco che qualcuno ha ricordato a tutti che Aurora Ramazzotti è fidanzata, con tale Goffredo Cerza, presentissimo nei suoi post pubblicati su Instagram. Il bel ragazzo però non sembra aver notato il post e neanche il commento incriminato. Niente gelosia per la coppia che ormai sta insieme da due anni.

