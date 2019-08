Vanessa Incontrada beccata così! Al mare fa girare proprio tutti: “La grande bellezza!”

Le vacanze di Vanessa Incontrada, 40 anni, continuano e la bellissima conduttrice è stata immortalata all’Isola d’Elba insieme al figlio Isal, 11 anni, e al compagno, l’imprenditore Rossano Laurini. L’attrice e conduttrice di origine spagnola, che da tempo vive sul litorale toscano, ha organizzato anche quest’anno un ‘buen retiro’ all’insegna della semplicità, della famiglia e degli affetti.

Non potevamo mancare i paparazzi. Negli ultimi anni Vanessa Incontrada è stata presa di mira e criticata per aver preso qualche chilo durante la gravidanza. Nessun problema per lei, che ha sempre detto di sentirsi benissimo anche con qualche chilo di troppo. Fotografata in spiaggia dal settimanale Gente, Vanessa è un vulcano di energie e non sta ferma un secondo, tutta intenta a cercare il passatempo più divertente con cui intrattenere il piccolino.









Nelle foto pubblicate dal settimanale di gossip Vanessa è più bella che mai. Il costume intero bianco esalta le sue forme ed è un vero schianto.

"A Follonica mi sento protetta, qui ho un solo nome: la Vane", ha raccontato a proposito della sua scelta di vivere in Toscana, al riparo dalla mondanità e dai riflettori. L'attrice è da sempre orgogliosa del suo fisico curvy, in un mondo (sopratutto quello televisivo) dominato dalla ricerca della perfezione e della magrezza, ma ha sempre precisato che per lei lo sport è qualcosa di fondamentale per vivere bene.





L'attrice, nonostante le critiche ricevute sul suo aspetto fisico, conquista anche così, con una bellezza burrosa e mediterranea. E tutti apprezzano il suo essere naturale. Suo social Vanessa Incontrada è sempre sempre molto attiva e pochi giorni fa ha pubblicato una foto in costume da bagno. I più cattivi hanno notato la cellulite ma, fortunatamente, la maggior parte dei follower si sono soffermati su altro. "Sei bellissima", le scrivono. E ancora: "Da donna ti dico che sei una delle mie icone di bellezza e semplicità, finezza e eleganza".





E ancora: “Ed oltre al fuori apprezzo molto la profondità che comunichi nei ruoli che interpreti”. E le scrivono ancora: “Da donna posso dire che sei MERAVIGLIOSA anche senza trucco”. “Sei super bella”, “Sei splendida”, “La mia preferita”. Insomma, Vanessa Incontrada ha puntato sulla naturalezza. E ha fatto centro.

