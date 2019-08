“Matteo Salvini lasciato da Francesca Verdini per uno della tv”. Il gossip-bomba esplode: ecco chi è ‘lui’

A pochi mesi dall’annuncio della sua relazione con Francesca Verdini, Matteo Salvini sarebbe di nuovo single. Dopo la storia d’amore con la conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ Elisa isoardi, l’ormai ex ministro sembrava che il leader della Lega avesse trovato stabilità in amore con la figlia del collega Denis Verdini, ma il gossip delle ultime sostiene che lei lo abbia lasciato. E pare che lo abbia fatto per un personaggio noto ai telespettatori Mediaset.

L’indiscrezione è stata rilanciata da Il Messaggero. La figlia di Denis Verdini avrebbe lasciato Matteo Salvini. Le ragioni dell’addio non sono state rese ancora note, ma il quotidiano romano parla di un’amicizia molto stretta tra la 28enne e un ex tentatore di Temptation Island.

Dai profili social dei diretti interessati non trapela nulla, ma sulla pagine di gossip spuntano rumors anche su una presunta attrazione di un ex tentatore di Temptation Island nei confronti della bella 28enne Francesca. (Continua a leggere dopo la foto)









Dalle pagine di un noto settimanale si legge che tra Rodolfo Salemi, questo il nome dell’ex tentatore, ci sia una profonda amicizia con Francesca Verdini e che lui sia particolarmente attratto da lei. I soliti ben informati giurano che il loro rapporto sia finito. Il silenzio dei due sui social alimenta le chiacchiere. Eppure, solo un mese fa la coppia è stata avvistata a Forte dei Marmi in perfetta armonia. Una giornata al mare con i figli di lui.





Una giornata di relax che fu immortalata dai paparazzi. Fiorentina ma residente a Roma, Francesca Verdini nell’aprile scorso era stata paparazzata con Matteo Salvini. Fu allora che le cronache scoprirono la loro storia. Rofolfo Salemi ha 35 anni ed è nato il 15 giugno 1985. Già conosciuto dal pubblico Mediaset per aver partecipato a due reality, Uomini e Donne e Temptation Island 2019. (Continua a leggere dopo la foto)





Rodolfo Salemi lavora come informatore farmaceutico ed è stato anche consigliere delegato allo sport della sua città, e letto con un partito di centro destra. Ha partecipato al programma a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Mara Fasone per poi approdare nel villaggio di Temptation Island nelle vesti di tentatore.

