Nina Moric si sta godendo in questi giorni una piccola vacanza a Zanzibar, in Malesia. Giorni all’insegna del relax, spezzato da alcuni piccoli inconvenienti, i quali hanno messa a rischio l’incolumità dell’ex moglie di Fabrizio Corona, attualmente ancora recluso a San Vittore. Mostrandosi con una parte del volto tumefatta, la Moric ha raccontato ai suoi follower di aver vissuto l’ennesima disavventura.

Nel corso delle sue vacanze in Tanzania, infatti, si era già resa protagonista di un altro piccolo incidente: aveva contratto un batterio ed era stata costretta a sottoporsi ad un ciclo di antibiotici per riprendersi. Quell'episodio sembrava davvero essere un imprevisto ma, qualche ora fa, Nina è tornata sui social abbastanza arrabbiata e certa che qualcuno l'abbia "gufata".









"Le mie disavventure non mi abbandonano mai – ha esordito sui social con un tono a metà tra l'ironia e la rabbia, e mostrando i lividi sul volto – . Anche oggi sono caduta dalla barca". L'ultimo giorno di vacanza di Nina Moric, però, l'ha vista ancora una volta protagonista di un altro incidente che le ha procurato un evidente graffio sul sopracciglio. "Ma chi è che mi sta gufando? O sono io che sono imbranata? Vaffanc…! – ha sbottato la croata – . Detto questo, ho appena sbattuto la testa contro la porta, non c'è mai limite al peggio! Vai Moric, la prossima quale sarà?!".





Nina Moric ha trascorso questo periodo di vacanze tra Africa e Asia dove, oltre a conoscere mondi e culture diverse dalle nostre, la modella ha dovuto fare i conti con una serie di piccoli imprevisti che hanno minato la sua permanenza. "Sono riuscita a trovare un medico italiano che mi ha risolto tutti i problemi. Ora sto facendo una cura antibiotica. Sono stata attaccata da un batterio che ti mangia la carne fino ad arrivare all'osso": così, attraverso delle storie di Instagram, Nina Morić aveva raccontato a tutti i suoi follower la vera causa del malore che l'ha colpita un mese fa durante la vacanza a Zanzibar.





La modella croata era stata insomma vittima di un batterio che fortunatamente è riuscita a debellare solo grazie alla ‘consulenza esterna’ di altri utenti di Instagram che erano riusciti a metterla in contatto con un medico capace di prescriverle la giusta medicina per guarire. Sempre attraverso Instagram, la Morić aveva descritto in maniera davvero inquietante quel che le stava combinando il batterio: “Meglio che non vi faccio vedere, è davvero disgustoso. Le cure dureranno una settimana, al momento non posso nemmeno fare il bagno e non posso avere alcun contatto con la sabbia”.

