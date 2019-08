“Manesco e pericoloso”. Nuove rivelazioni scottanti su Francesco Chiofalo. E arrivano direttamente da ‘lei’

La bomba di gossip è ormai scoppiata sconvolgendo non solo la giornata di ieri ma anche, a cascata, tutto il prossimo fine settimana. La notizia ormai la conoscete tutti: Francesco Chiofalo ha tradito quella che ormai può essere definita la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. Subito si sono scatenate le reazioni sui social con commenti, prese di posizione, a volte anche insulti. A parlare però, in una lunga diretta su Instagram, è direttamente Selvaggia Roma.

La personal trainer di Roma, ex di Chiofalo, ha ammesso di aver ricevuto lo stesso trattamento: “Dovete sapere che lui è anche un manesco. Non ho mai detto niente. Ma le volte che mi ha messo le mani addosso, sono state ventimila, trentamila? Gliene ho perdonato di tutti i colori. Quando dico tutti i colori, tutti i colori! Continua la relazione con Aurora, sempre travagliata perché lei non si fidava di lui. Io e lei ci siamo sentite, viste. Io, ogni tanto, sentivo Francesco”. Continua a leggere dopo la foto.









“Poi decisi di chiudere i rapporti con lui – continua Selvaggia Roma – E lui continuò la sua relazione con Aurora in maniera privata e segreta. A lei diceva: “Ti porto a Temptation Island, ti faccio diventare Giulia De Lellis’. Cose assurde!”. Insomma una descrizione abbastanza negativa quella che ne viene fuori di Francesco Chiofalo. E ieri erano arrivate le parole di Antonella Fiordelisi: “Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non ce la faccio più. Ho cancellato la foto perché stasera sono venuta a sapere delle cose oscene. Bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui, mai gli ho dato anima, corpo, l’ho fatto entrare nella mia famiglia, ho fatto di tutto per lui”. Il racconto di Antonella Fiordelisi su Francesco Chiofalo continua così: “Rispondo a quelle poche persone che mi hanno scritto riguardanti una chat: io e Francesco non conosciamo questa ragazza e stiamo insieme, ancora non l’ho lasciato. Mi dispiace che non è riuscita a farsi un po’ di pubblicità sfruttando i nostri nomi quindi passo e chiudo”. Continua a leggere dopo la foto.





“L’unica cosa che mi interessa è Antonella – aveva affermato il diretto interessato, in lacrime su Instagram – Se ne è andata di casa e io sto male come mai in vita mia. Io la amo quella ragazza e io – lo giuro – faccio di tutto per riprendermela. Io la amo da morire”. Qualcuno crede a Francesco Chiofalo?

