Nel corso della prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci sono stati diversi ospiti di Temptation Island 2019. Tra questi, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, che si sono lasciati al falò di confronto. “Mi rendo conto che dentro casa mia non mi sento più me stesso. Non riesco a farmi più una partita alla play station con calma e con serenità, cosa assurda è che non me la riesco a fa!”, aveva raccontato Massimo nel video di presentazione dell’edizione appena conclusa di Temptation Island.

Dal canto suo Ilaria aveva dichiarato: "In alcune cose lo vedo ancora infantile, vorrei capire se è pronto a fare una famiglia". Dopo la rottura al falò i due si sono rivisti ma la relazione non è decollata ed entrambi hanno deciso di mettere definitivamente fine alla loro relazione.









Nel resort sardo, infatti, si sono soltanto acuite ulteriormente le crepe, complice anche la vicinanza ai single. Mentre lei ha approfondito la conoscenza del pallavolista argentino Javier Martinez, che in un'uscita gli ha fatto addirittura incontrare suo padre e i suoi fratelli, Massimo Colantoni si è avvicinato dapprima a Federica Lepanto e in seguito a Elena Cianni, di cui hanno fatto discutere le immagini tratte dal loro weekend da sogno.





Finita la storia d'amore con Ilaria, l'imprenditore romano si è consolato grazie ai nuovi amici che gli ha regalato il programma guidato da Filippo Bisciglia: in particolare con Vittorio Collina e Arcangelo Bianco e un gruppo di ex tentatrici. Durante l'estate Massimo ha frequentato una delle tentatrici e tra i due è scoppiato l'amore. A dichiararlo è stato lo stesso Massimo durante la registrazione di Uomini e Donne del 29 agosto a Roma. Ma chi p la giovane che ha fatto girare la testa all'ormai ex di Ilaria?





All’interno del villaggio l’imprenditore romano aveva instaurato un bel rapporto con la tentatrice Federica Lepanto per poi avvicinarsi a Elena, ma la giovane che alla fine è finita tra le sue braccia è Sonia Onelli, tentatrice del napoletano Arcangelo. I due hanno ufficializzato la relazione durante la prima registrazione di Uomini e Donne in cui erano presenti anche Ilaria Teolis e il tentatore Javier.

