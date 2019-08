“La mia più grande paura”. Chiara Ferragni si confessa per la prima volta: le sue intime rivelazioni

Anche Chiara Ferragni ha un lato umano, mortale, comune. Appare sempre austera, altezzosa, inarrivabile sui social e invece sotto quella scorza di mondanità e fascino, ecco che batte un cuore molto tenero e un animo ultra sensibile. La web influencer più famosa d’Italia ha infatti raccontato molte cose della sua vita privata, scavando nel passato e soprattutto nel suo interno, parlando di sogni, paure e progetti. Con parole che stupiscono.

Perché la Regina di Instagram è innanzitutto una ragazza come tante altre. E inizia proprio col raccontare come sia nata la sua passione per l'immagine: "La prima macchina fotografica l'ho vinta con i punti dell'Esselunga. Viaggiavamo molto e ci sono filmati di me e delle mie sorelle in giro per il mondo. Ci sono io a New York che dico alla telecamera: 'Allora ragazzi, dovete assolutamente venire a New York!".









Poi Chiara Ferragni parla anche delle difficoltà riscontrate agli esordi, soprattutto all'apertura del suo blog "The blonde salad", nel 2009: "Avevo molto seguito, però c'era chi non capiva… Qualcuno mi considerava una ragazzina che provava vestiti, niente di più". Ma la moglie di Fedez si lascia andare ad alcune confessioni private: "La mia paura è diventare una meteora al mondo della moda e dei social. Da una parte, sul lavoro, mi considero adulta, professionista. Dall'altra, sul personale, una bambina precoce. L'altra grande paura è legata al ruolo di mamma".





"Pensi che, quando sono rimasta incinta mi sentivo una ragazza madre, giuro, e non perché non ci fosse il padre. Avevo trent'anni, ma ero comunque la prima tra le amiche a diventare mamma". Così ha parlato Chiara Ferragni, che si sofferma anche su tematiche particolari come il suo contro il cyberbullismo e il bullismo. "Esiste lo star bene con se stessi. Per questo a me piace il mondo del beauty, che è alla portata di tutti: metti il rossetto, copri un brufolo, e ti senti bellissima".





Insomma anche Chiara Ferragni ha un lato umano e ci tiene a presentarlo a tutti i suoi followers. Che forse, da oggi, inizieranno a guardare questa ragazza in maniera diversa, evitando di attaccarla sempre e comunque per qualsiasi cosa. In fondo è una giovane come tante. Forse con un po’, tanta, fortuna in più.

