Dopo tanta sofferenza per i tira e molla con Riccardo Guarnieri, oggi Ida Platano sembra essere una donna nuova. E felice. Lo testimoniano le tante foto che ultimamente la dama del trono over di Uomini e Donne pubblica sui suoi profili social. Ida è seguitissima su Instagram: conta circa 438mila follower e (quasi) tutti la riempiono di affetto, like e complimenti sotto a ogni post.

L’estate della dama è quindi all’insegna del sorriso, dopo aver chiuso – pare definitivamente – il periodaccio passato dopo la rottura con il cavaliere tarantino. Sicuramente, a darle man forte è stata anche la storica dama di Uomini e Donne Gemma Galgani. La 68enne di Torino le è stata molto vicina e tra le due è nato un rapporto di amicizia molto speciale. Gemma e Ida sono diventate inseparabili e non è raro vederle insieme, anche in vacanza. (Continua dopo la foto)









Oltre a vedersi nelle loro rispettive città, Torino e Brescia, Gemma e Ida hanno anche trascorso una breve vacanza insieme nei giorni scorsi, naturalmente subito documentata su Instagram da entrambe. Le due si mostrano felici e sorridenti e le lacrime per le rispettive storie d’amore finite male sembrano un lontanissimo ricordo. E probabilmente a settembre le rivedremo nel parterre femminile del trono over. (Continua dopo la foto)





Nessuna conferma, per ora, dalle dirette interessate, ma i rumor fanno presagire un loro ritorno nel programma di Maria De Filippi. Oltre ai sorrisi con Gemma e al suo fisico mozzafiato, Ida ha anche condiviso su Instagram una foto tenerissima col figlio Samuele. “Ci sono due cose durante che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: radici e ali”, scrive lei sotto alla foto viso a viso col suo bambino. (Continua dopo foto e post)







Uno scatto d’amore che ha letteralmente incantato i suoi tanti fan. Like a non finire per la rara foto mamma e figlio. E anche tantissimi commenti. Tra i tanti “Siete bellissimi”, si legge: “Tu insegni tante cose a tuo figlio: la bontà, la sincerità, educazione, rispetto e tante altre cose perché tu sei così… vi adoro”, scrive un’utente. E ancora: “L’amore di un figlio è una cosa indescrivibile, è un amore senza limiti senza misure, dove dai l’anima dove dai tutta te stessa, perché un figlio è una parte di te dal primo giorno che scopri di aspettare un figlio”.

