“Mai stato così male”. Francesco Chiofalo in lacrime dopo lo scandalo

È esplosa la bomba di gossip tra Antonella Fiordalisi e Francesco Chiofalo. La storia è la più classica di tutte: lei ama lui ma lui ama un’altra o per lo meno la tradisce con un’altra. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma nonché partecipante di Temptation Island 2017 è finito nell’occhio del ciclone e ora, dopo lo scandalo, ha deciso di fare un passo indietro mostrandosi completamente in lacrime, come un bambino, in una storia su Instagram.

A lanciare lo scoop è stata proprio la terza figura di questo triangolo dell’amore e della trasgressione: Aurora Ciorbi, romana con cui il Chiofalo avrebbe una storia clandestina top secret. Sempre sui social lei ha vuotato il sacco facendo esplodere la bomba. E Antonella Fiordelisi è passata subito all’attacco: “Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più”. Continua a leggere dopo la foto.









“Ho cancellato la foto perché stasera sono venuta a sapere delle cose oscene. Bruttissime. Che non mi sarei mai aspettata da lui, mai gli ho dato anima, corpo, l’ho fatto entrare nella mia famiglia, ho fatto di tutto per lui” ha detto Antonella Fiordelisi su Francesco Chiofalo. Eppure i toni erano diversi appena qualche giorno fa quando in un altro post diceva: “Rispondo a quelle poche persone che mi hanno scritto riguardanti una chat: io e Francesco non conosciamo questa ragazza e stiamo insieme, ancora non l’ho lasciato. Mi dispiace che non è riuscita a farsi un po’ di pubblicità sfruttando i nostri nomi quindi passo e chiudo”. Continua a leggere dopo la foto.





Francesco Chiofalo all’inizio aveva scelto il silenzio, dicendo solamente: “Sto malissimo è una situazione delicata. Vi dirò tutto quando starò un po’ meglio”. Ma poi il dolore si è fatto strada in lui e non ha più resistito, trovando sfogo in una storia su Instagram: “L’unica cosa che mi interessa è Antonella – ha detto – Se ne è andata di casa e io sto male come mai in vita mia. Io la amo quella ragazza e io – lo giuro – faccio di tutto per riprendermela. Io la amo da morire”. Continua a leggere dopo la foto.





Francesco Chiofalo troverà le porte aperte quando tornerà a bussare ad Antonella Fiordelisi? Aurora Ciorbi rivelerà altro di questa relazione tenuta segreta? Di certo siamo solo agli inizi di una storia di gossip che è esplosa oggi ma che continuerà a far parlare fino ad autunno inoltrato.

