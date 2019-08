“In bocca al lupo amore mio”. Elisabetta e Flavio, la giornata speciale: pura emozione

È stata un’estate al top quella di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, tornata single dopo la storia con Francesco Bettuzzi, ha trascorso le vacanze in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco. ”Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta”, aveva raccontato a Oggi Elisabetta Gregoraci.

E sul divorzio da Briatore aveva detto: ”È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato”. Mamma, papà e figlio hanno trascorso le vacanze insieme. Prima in Costa Azzurra, poi in Sardegna, dove Flavio Briatore gestisce il Billionaire, il famoso locale della Costa Smeralda, e poi a Capri, dove l’ex coppia è apparsa più affiatata che mai. (Continua a leggere dopo la foto)









Il manager e imprenditore aveva anche ‘repostato’ lo scatto dell’ex moglie con il figlio a Forte dei Marmi, dedicando un pensiero dolcissimo a entrambi: ”Siete uno spettacolo”. Durante l’estate Elisabetta ha sfoggiato un fisico mozzafiato scatenando i complimenti dei fan. “Quando sorridi sei veramente splendente”, “Ciao Elisabetta il tuo sorriso fa iniziare bene la giornata”, “Sei stupenda”, e ancora “Così è davvero troppo …..c’è da perdere la zucca”, “Splendida amore”, “Che spettacolo”, “Complimenti davvero bellissima!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto per suo figlio Nathan Falco è tempo di tornare a scuola e, per l’occasione, Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore si sono riuniti per accompagnarlo. Un momento molto speciale per il loro bambino, che prontamente è stato raccontato sui social dei genitori. Nathan, 9 anni, studia in una scuola di Montecarlo, dove le lezioni riprendono a fine agosto. Non potevano mancare gli auguri di mamma Elisabetta, sempre attenta e presente per il suo ‘ometto’. Sull’account Instagram, la showgirl calabrese ha pubblicato una foto che la immortala presa per mano con Nathan. (Continua a leggere dopo la foto)





“Primo giorno di scuola, inizia un nuovo anno scolastico…metticela tutta, studia con determinazione, perseveranza e concentrazione… divertiti con i tuoi compagni: che sia un anno fantastico per te e i tuoi amici. In bocca al lupo amore mio”, ha scritto orgogliosa la Gregoraci. E non poteva mancare papà Flavio, che ha pubblicato una foto accanto a suo figlio, un attimo prima di lasciarlo agli insegnanti e la scritta: ”Primo giorno di scuola” accompagnata da tre emoticon la faccina triste.

