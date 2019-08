Pesca in bocca, gambe aperte e camicia sbottonata. Emily Ratajkowski da capogiro

Ha un corpo sexy e lo mostra con orgoglio. Emily Ratajkowski, attrice, influencer, icona di bellezza, stilista e imprenditrice, non perde occasione per mandare in delirio i suoi fan con scatti ad alto tasso erotico. La super top model londinese naturalizzata americana, 28 anni, ha un seguito di oltre 23 milioni di followers. Fisico mozzafiato, curve esplosive, misure perfette e sensualità da vendere: ogni post di Emily è un colpo al cuore per i suoi fan. Non a caso è una delle donne più richieste dai brand internazionali.

Da bambina recita nel telefilm "iCarly", in onda su Nickelodeon. A quattordici anni firma il suo primo contratto da modella con la Ford Models, mentre studia al liceo a San Diego. Nel 2012 Emily appare sulla copertina del magazine erotico "treats!", grazie al quale viene scelta per apparire nel videoclip della canzone dei Maroon 5 "Love Somebody". Nel 2013 raggiunge la fama mondiale apparendo nel videoclip di "Blurred Lines", brano cantato da Robin Thicke.









Nel 2015 Emily Ratajkowski debutta per Marc Jacobs alla Settimana della Moda di New York. Nello stesso anno recita nel film "We Are Your Friends", al fianco di Zac Efron. Poi una serie di comparsate e lavori per le case di moda più famose. Emily Ratajkowski, 28 anni, 88-61-86 le misure, 1 metro e settanta di altezza, 52 chili di peso, è tra le fotomodelle più ambite a livello mondiale. Su Instagram vanta oltre 23 milioni e 800 mila.





Anche questa volta la modella ha tolto il fiato ai suoi fan. Uno scatto che la immortala seduta su un tavolo con le gambe aperte, una camicia che lascia intravedere il generoso seno e una pesca in bocca. "Il paradiso in terra", "Mi eccita", "Mi incanta", sono alcuni commenti lasciati all'indirizzo della modella. Tra i fan ci sono anche quelli italiani, che non perdono occasione per complimentarsi con lei. "Il nonno non sbaglia mai, – si legge sotto le immagini di Emily – la pesca onnipresente", "Scioglie la fame", "Quanto le fai al kg?", chiede un follower riferendosi al frutto che Emily tiene in mano.





"Emilia – scrive un fan consigliando la vecchia ricetta del vino rosso e pesche – la percoca mettila nel vino, vedrai che è very good overament". Qualche giorno fa la super modella aveva deliziato i suoi fa con un'altra foto sexy. Nelle stories Emily Ratajkowski era apparsa in un selfie davanti allo specchio senza vestiti. La modella non indossava nulla, era completamente nuda. Per coprire le parti più intime, la modella dal fisico scultoreo aveva aggiunto due disegni.

