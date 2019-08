Flavio Montruccio è amatissimo. Questo, poi, per il marito di Alessia Mancini è davvero un periodo d’oro: dopo il successo di “Primo Appuntamento”, che lo ha incoronato “re di cuori” della tv, si appresta a condurre l’edizione All Stars di “Bake Off Italia”. Insomma, dai tempi del Grande Fratello Montrucchio, oggi 44enne, ne ha fatta di strada. Considerato un sex symbol già nella Casa più spiata d’Italia, Flavio continua a essere uno dei personaggi più affascinanti e desiderati del mondo dello spettacolo.

Senza considerare che la sua vita privata non è mai stata intaccata dal gossip. È sposato con Alessia dal 2003. Hanno due figli, Mya e Orlando, e si sono conosciuti casualmente qualche giorno prima del 31 dicembre per poi incontrarsi ancora proprio nell’ultimo giorno dell’anno. Una storia che procede da più di 15 anni e va a gonfie vele. (Continua dopo la foto)









Anche su Instagram Flavio Montrucchio ha un largo seguito. Conta quasi 200mila follower e anche lui questa estate ha regalato ai fan scatti in costume che hanno subito catturato l’attenzione. Quello in cui si mostra sdraiato su un lettino in costume, per esempio, abbronzatissimo e con un fisico pazzesco, è stato letteralmente “preso d’assalto”. Ma ce ne sono diversi e sotto ogni post si scatena ogni volta una pioggia di like e di commenti estasiati. (Continua dopo la foto)





Domanda: ma la moglie, Alessia Mancini, non è gelosa di questi scatti sexy che registrano sempre il boom di like? Lo ha chiarito lo stesso Flavio Montrucchio in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Chi a cui ha spiegato anche il motivo per cui pubblica queste foto. “Ammicco o provoco? Ma no, quello è divertimento, sono foto del mio quotidiano”, spiega l’ex gieffino. (Continua dopo le foto)





Visualizza questo post su Instagram Laguna blu! 💦 Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio) in data: 6 Ago 2019 alle ore 5:09 PDT

Visualizza questo post su Instagram Buon Ferragosto ⚓️💦🐬 Un post condiviso da Flavio Montrucchio (@flaviomontrucchio) in data: 15 Ago 2019 alle ore 2:01 PDT



E non c’è alcuna gelosia fra i due, nonostante Montrucchio sui social non passi di certo inosservato per il suo fisico mozzafiato e lo sguardo di ghiaccio. Tanto che spesso è la Mancini a scattarli: “Sono foto che per altro mi scattano mia figlia o mia moglie. Se sto al mare metto una foto in costume, se vado in montagna, una in tuta da sci – dice ancora Flavio – Non c’è una strategia e non mi spoglio per aumentare i like. Sex symbol? Al massimo ci rido su”.

