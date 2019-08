Sirena da 10 e lode. Valentina Vignali dopo la dieta: il lato b è il protagonista indiscusso

Per Valentina Vignali l’estate è finita ma ogni giorno la giocatrice di basket, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, delizia i suoi follower con fotografie che la ritraggono durante la lunga estate trascorsa in Croazia. Insieme a lei, ovviamente, c’era la sua dolce metà, il fidanzato Lorenzo Orlandi. La sportiva è riuscita a far breccia nei cuori del pubblico, durante la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip che, tra litigi ed incomprensioni, è uscita dal programma a testa alta.

All'interno della casa in molti l'avevano criticata per aver preso dei chili. In primis Francesca Cirpiani, che in un post pubblicato sui social aveva fatto il confronto del lato b di Valentina all'interno della casa e su Instagram con una didascalia al veleno: "Vignali solo Photoshop". Valentina Vignali aveva parlato della sua forma fisica non proprio ottimale, ma appena uscita dal Grande Fratello ha iniziato ad allenarsi e a mangiare in maniera sana.









"Operazione Pumba", aveva scritto la cestista pubblicando una foto in palestra. "Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l'allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so", aveva scritto commentando gli insulti degli haters. Dopo due mesi di dieta e allenamento aveva pubblicato video e foto che mostravano il cambiamento del suo fisico e il ritorno alla sua normalità, fatta di un intenso allenamento e a una dieta sana ed equilibrata.





"Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?", aveva detto la Vignali. "Commenti sugli haters finiti – aveva poi proseguito l'ex gieffina e giocatrice di Basket nella sua Instagram Story – Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso". "Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – aveva spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C'è ancora da fare ma ci riuscirò". Valentina Vignali è tornata in forma smagliante e proprio dalle foto pubblicate sui social si può notare la differenza.





L’ultima foto pubblicata su Instagram mostra Valentina Vignali in versione sirenetta. La cestista, stretta in un micro bikini, nuota nuota in un bellissimo fondale della Croazia. Le foto sono “il continuo” di uno scatto pubblicato poche ore prima sul suo profilo. I fan notano la forma smagliante della sportiva e il suo fondoschiena perfetto. “La bellezza porta il tuo nome“, “Una vera sirena”, “Sei la perfezione”, “Che cuore”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto lo scatto, che è stato apprezzato proprio da tutti.

