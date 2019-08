Angelo Sanzio, conosciuto come Il Ken Italiano, è diventato un’icona trash/pop grazie alle sue costanti partecipazioni ai salotti di Barbara D’Urso e al Grande Fratello. Famoso per la sua idolatria nei confronti di Rodrigo Alves, con il quale è stato a strettissimo contatto proprio durante la breve permanenza di quest’ultimo nella casa del Grande Fratello VIP, il Ken Italiano è intervenuto chirurgicamente principalmente sul proprio viso e non sull’interezza del proprio corpo come invece si è spinto a fare Alves.

Ma che fine ha fatto? Il giovane ha rilasciato una lunga intervista a"In famiglia" dove si è raccontato e dove ha parlato di Barbara D'urso, la sua mamma televisiva: "Le sarò grato eternamente per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me e di questo la ringrazierò sempre pubblicamente", ha raccontato l'ex gieffino che si è sottoposto a numerosi interventi di chirurgia estetica per somigliare a Ken.









"Nonostante non sapesse nulla di me e non mi conoscesse mi ha capito subito, ha avuto un grande cuore di mamma nei miei confronti, mi ha accolto con amore e ha dato uno slancio verticale alla mia vita, non me lo sarei mai immaginato, è stata una rivelazione, secondo me è la donna più straordinaria del momento", ha spiegato Angelo Sanzio. L'ex gieffino, che ha voglia ancora di sottoporsi a nuovi interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto fisico, non sta vivendo un periodo felice dal punto di vista sentimentale.





"Al momento sono single ma ho il cuore a pezzi. Avevo sempre dichiarato che per me l'amore non occupava un ruolo fondamentale ma mi sbagliavo perché ho incontrato una persona che mi fa battere forte il cuore, siamo in un momento di riflessione ma spero ardentemente che questa storia possa continuare". Lo scorso giugno Angelo Sanzio si è sottoposto a un altro interventi chirurgico per rimuovere una massa fibrosa che avrebbe potuto causargli gravi problemi di salute. Il problema si è manifestato a seguito di una delle ultime operazioni a cui Sanzio si è sottoposto.





Secondo Sanzio, infatti, uno dei chirurghi che lo ha operato ha deciso di iniettare nel suo viso del silicone e non dell’acido ialuronico, a totale insaputa del suo paziente. “Ho deciso di affidarmi al professor Alessandro Gualdi. Una volta incisa la tempia il prof mi ha raccontato di aver trovato una massa terribile, che ha richiesto una manovra abbastanza invasiva ma che ci ha permesso di sanificare quello che c’era tra l’osso e il muscolo”, aveva raccontato Sanzio dopo l’intervento.

