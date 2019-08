Incidente ‘hot’ per Simona Ventura. La conduttrice 55enne, che si prepara a una nuova stagione televisiva, è ancora in vacanza. Si sta godendo gli ultimi giorni di mare sulla Riviera romagnola, a Rimini precisamente, con il compagno e i rispettivi figli. La storia di Super Simo e il giornalista Giovanni Terzi va a gonfie vele. I due si frequentano da poco, da inizio anno, ma dalle immagini (anche social) si evince che la sintonia tra loro è forte e travolgente. Tra risate e abbracci, si divertono come una famiglia.

Insieme a loro ci sono infatti anche la figlia della conduttrice, Caterina, e il figlio del giornalista, Giulio. Sono stati paparazzati tutti dal settimanale Diva e Donna, che ha immortalato gli ultimi bagni prima della grande ripartenza in tv della Ventura, che sarà impegnata nella conduzione di tre programmi del palinsesto Rai. (Continua dopo la foto)









Simona Ventura potrebbe infatti anche tornare al fianco dell’ex marito, Stefano Bettarini, nel nuovo programma sportivo “La Domenica Ventura”. Si tratta di un nuovo format che aprirà i battenti a settembre e, stando a quanto riporta il sito di Davide Maggio, andrà in onda ogni domenica dalle 12 alle 13 su Rai 2. Aprirà quindi la domenica sportiva di questo secondo canale fino a lanciare il Tg2 e si parlerà di calcio e intrattenimento. (Continua dopo la foto)





Ma per ora Super Simo si gode l’estate con i suoi affetti e in spiaggia, a Rimini, è rimasta vittima di un piccolo incidente sexy, come mostrano le foto apparse su Diva e Donna. I paparazzi sono infatti riusciti a immortalare anche il momento hot in cui, mentre la conduttrice è sotto la doccia, la parte superiore del costume viola le fa un bello scherzo scivolando giù e scoprendo il seno. (Continua dopo le foto)







La conduttrice regala così ai fotografi della rivista un topless involontario. Ma anche dalle altre foto esclusive di Diva e Donna non si può fare a meno di notare che Simona, a 55 anni, vanta ancora un fisico e un décolleté invidiabili. Al mare, con quel bikini viola a triangolo, la Ventura sembra una sirenetta.

Genitori in gran segreto! Spunta la foto col passeggino, poi lo scoop