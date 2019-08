Non si sa molto di lei, se non il nome e la presunta età: è Cristina Clerici, la sorella di Antonella, con la quale va d’amore e d’accordo. È quattro anni più piccola della conduttrice e di mestiere fa la psicologa. In un’intervista concessa a Maurizio Costanzo, Antonella Clerici aveva parlato della sua famiglia, “una bella famiglia forte, con dei valori forti”, che ancora oggi rappresenta per lei un punto di riferimento.

Al centro del suo mondo, in particolare, la sorella Cristina, della quale la conduttrice aveva delineato un ritratto ben preciso: “Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, forse il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, è mia sorella: è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza!”. (Continua a leggere dopo la foto)









Sempre nel corso dell’intervista, la conduttrice aveva parlato di Cristina Clerici: “Lei è più piccola di me, di quattro anni, ma è quella che forse è più saggia”, confermando di sentirla molto spesso: “Ci sentiamo almeno due volte al giorno, da quando poi c’è Maelle lei, non avendo figli, è la sua bambina, quindi almeno una volta ogni quindici giorni viene a Roma”, aveva raccontato la conduttrice Rai a Maurizio Costanzo. (Continua a leggere dopo la foto)





Da questo punto di vista sapevamo davvero poco della vita privata della Clerici, mentre al contrario i suoi intrecci amorosi risultano essere alquanto noti, da un fidanzamento con alti e bassi avvenuto negli anni ’90 con Massimo Giletti fino ai suoi matrimoni falliti rispettivamente con Giuseppe Motta – giocatore di basket professionista negli anni ’80 e ’90 – e con il produttore Sergio Cossa. Poi arriva la più nota liaison con Eddy Martens, dal quale dieci anni fa è nata la loro figlia Maelle. (Continua a leggere dopo la foto)





Per quanto riguarda l’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, si era a lungo discusso della sua esclusione da qualsiasi trasmissione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2019/2020. Restavano in piedi nel concreto soltanto Miss Italia 2019, che quest’anno tornerà sulla televisione di Stato per celebrare gli 80 anni del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, e lo Zecchino d’Oro, oltre ad un progetto relativo alle teche Rai. La Clerici ha rifiutato Miss Italia ma ha accettato di condurre la gara canora per i più piccoli. La rivedremo accanto a Carlo Conti.

Miriam Leone si mette in mostra: curve morbide e sensuali. Lo scatto in costume è hot