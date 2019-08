Mercedesz Henger super bollente: dopo la trasformazione è così (boom!)

Dopo tre anni di dieta ed esercizio fisico, Mercedesz Henger è arrivata ad avere un fisico perfetto e invidiabile. La trasformazione della giovane era iniziato alla fine della sua esperienza all’Isola dei famosi e sui social era stata proprio lei a raccontare come era riuscita a dimagrire e scolpire il corpo arrivando a una perfetta forma. In questi anni si è sottoposta anche a un aumento di seno e non perde occasione di mostrare i risultati mostrandosi sui social con foto bollenti.

”Mi avete chiesto in molti di postare una foto in cui facessi vedere quanto ero riuscita a cambiare la mia forma fisica in questo periodo di alimentazione sana e esercizio fisico. E quindi ecco qui! A sinistra; una foto del primo giorno all’isola dei famosi, 2 anni fa. A destra una foto di come sto adesso. Io sono alta 178cm. Il mio “peso forma” in base a varie formule dovrebbe essere intorno ai 65 kg. Nella foto a sinistra ne pesavo più di 70”, aveva scritto. (Continua a leggere dopo la foto)









“Volevo specificare perché non vorrei essere fraintesa. Non ero sovrappeso in modo “tragico” o pericoloso, assolutamente. Però non ero in forma e non ero contenta del mio corpo. In questi ultimi due anni ho provato ogni tipo di dieta, da quelle più drastiche a quelle più strane. Ho provato dozzine di diversi esercizi e corsi in palestra. E piano piano, ho trovato il mio equilibrio”. Dopo molto esercizio fisico i risultati si sono visti.

“Siamo tutti diversi, abbiamo tutti orari e abitudini diverse. E quindi non esiste una alimentazione e un set di esercizi che vada bene per TUTTI. Mi avete chiesto in tantissimi di postare suggerimenti sul l’alimentazione e sugli esercizi da fare. Io posso basare i miei consigli solo sulla mia esperienza e magari aiutarvi a trovare la routine che va bene per VOI”, aveva concluso la ragazza. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo essersi ricorsa alla chirurgia estetica (ha aumentato il seno di diverse taglie) è riuscita a ottenere un fisico perfetto e non perde occasione di mostrarlo su Instagram. nell’ultimo scatto Mercedesz si è fatta immortalare all’interno di una cascata, cinta da un bikini bianco che mette in mostra le sue curve, con un gioco del vedo non vedo lascia intravedere il suo abbondante décolleté. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ogni tanto tornare bambini è la cura migliore … A @caneva_officialpage ci siamo divertiti come dei matti caricherò anche i video degli scivoli che sono veramente memorabili”, ha scritto la figlia di Eva Henger a corredo dello scatto. Tantissimi i commenti arrivati: ”Lato B come la madre, perfetto”, ”Sei indescrivibile una donna da mille qualità sei uno schianto assoluto”. E ancora: “Una cascata di bellezza !!!”. Molti follower hanno lasciato commenti un po’ più spinti: “Sei veramente bona…come ti cavalcherei”, “Bombe d’acqua”, “invitante”.

