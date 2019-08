“Wow!”. Laura Chiatti, foto in versione Belen. E il lato b stecchisce tutti

Risate, giochi, abbracci e sguardi complici tra Laura Chiatti e Francesco Arca, che hanno trascorso una serata al luna park, come documenta un servizio esclusivo pubblicato dal settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 28 agosto. Un ritorno di fiamma tra i due, che facevano coppia fissa dieci anni fa? Niente affatto: sono semplicemnete grandi amici. Insieme a loro c’erano anche i rispettivi partner, Marco Bocci e Irene Capuano, con i bambini.

Poco tempo fa Laura Chiatti è tornata a parlare degli attacchi di panico che purtroppo hanno caratterizzato la sua vita. In seguito ai recenti problemi di salute del marito Marco Bocci, Laura Chiatti ha ripreso a soffrire di attacchi di panico. L’attrice invita tutti a chiedere aiuto quando ci si sente in difficoltà. Alcuni mesi fa, Marco Bocci ha avuto seri problemi di salute che hanno molto preoccupato i suoi cari, in particolar modo la moglie Laura Chiatti. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attore, a causa di un abbassamento delle difese immunitarie dovuto allo stress, è stato colpito da un banale herpes alle labbra che, nel giro di qualche tempo, era arrivato al cervello. “L’anno scorso, sia Marco sia mia madre sono stati molto male – ha raccontato a Vanity Fair – Adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene”. (Continua a leggere dopo la foto)





Due batoste che hanno inciso sul suo benessere: “Anni fa ho sofferto di attacchi di panico, ero guarita e adesso sono tornati. E’ sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare, un errore in cui noi donne cadiamo spesso. Lavoriamo, ci occupiamo della casa, della famiglia: un sovraccarico di responsabilità che può schiantarti fisicamente. I bambini danno tanto e tolgono tanto”. Nonostante questi problemi di salute Laura non rinuncia alla sua sensualità e in questi giorni ha voluto deliziare i suoi fan con uno scatto su Instagram in cui mostra il suo lato b. (Continua a leggere dopo la foto)





Una posa alla Belen che ha fatto impazzire i fan. Una posa insolita per lei che solitamente si mostra molto più spontanea e naturale, magari in piedi davanti allo specchio, in palestra, nei momenti del suo quotidiano. Questa volta la moglie di Marco Bocci ha voluto evidenziare il suo lato b, stuzzicando le fantasie dei followers. “Sei di un bello disarmante”, “Laura sei la più bella ragazza, ed una mamma dolce ed affettuosa. Complimenti ciao buona giornata”, si legge tra i commenti dei fan dell’attrice, seguiti da chi invece ha giudicato eccessiva e fuori luogo tale immagine piccante. “Mi meraviglio queste foto non da te”, ha sentenziato invece un’ammiratrrice, che evidentemente non ha apprezzato la foto sexy della bella Laura.

Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi è cresciuta: ecco com’è diventata