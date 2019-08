Mia Facchinetti, la figlia di Alessia Marcuzzi è cresciuta: ecco com’è diventata

Se i vip americani scelgono l’Italia come meta delle loro vacanze, ecco che qualcuno dei nostri decide di partire per il Nuovo Continente come, ad esempio, Alessia Marcuzzi che ha scelto di trascorrere la sua estate negli Stati Uniti. Ed è così che la bella conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è arrivata a Los Angeles a inizio agosto con i figli Tommaso e Mia e con l’attuale marito Paolo Calabresi Marconi.

Insieme hanno attraversato la California: Los Angeles – dove hanno anche incontrato Elisabetta Canalis – Monterey, San Francisco, per poi cambiare rotta e approdare nelle suggestive Isole di Turks e Caicos situate nell’oceano Atlantico dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di Claudia Gerini. Poi ancora New York, la Grande Mela. Ogni tappa è stata ben documentata attraverso numerose foto pubblicate su Instagram e una delle ultime che la vede protagonista insieme alla figlia Mia ha portato l’ex Francesco Facchinetti ha scritto che la figlia sta diventando il clone della mamma. (Continua a leggere dopo la foto)









Il cantante ha ripostato la foto sul suo account Instagram e ha scritto: “Alessia e Alessia in miniatura in giro per New York”. Mamma e figlia sono praticamente la fotocopia. Gambe lunghissime, capelli biondi e tratti somatici identici. Alessia Marcuzzi ha risposto con delle emoticon che ridono e i follower hanno apprezzato tanto il gesto di Facchinetti di ripostare lo scatto che ritrae l’ex compagna e la figlia. “Quanta stima per voi.. belli tutti ! Una famiglia pazzesca”. ”Neanche tanto miniatura”, scrive una fan riferendosi all’altezza di Mia, che quest’anno ha compiuto otto anni. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Penso non esista invece miglior esempio che possiate dare nel mostrare come ci si possa sentire risolti, tanto da accettare le situazioni che possono cambiare, mantenendo rapporti sani, buoni e veri. Io sono figlia di una famiglia allargata, e non penso di essere cresciuta per questo con ampie vedute dato che per me questa è una condizione di normalità, sono una donna che però ha imparato sin dall infanzia quanto la verità sia sempre lontana dagli assoluti”. Una bella famiglia allargata che spesso si ritrova insieme per festeggiare e trascorrere le vacanze. Alessia Marcuzzi convive con Paolo calabrese mentre Francesco Facchinetti si è sposato con Wilma Faissol, che gli ha dato due figli: Leone e Liv. (Continua a leggere dopo la foto)





Quello che conta davvero, ha spiegato più volte Alessia Marcuzzi, è l’amore che resta, immutato, per i figli. ”Nessun cambiamento potrà metterlo in discussione”. Francesco e Alessia, che si erano incontrati nell’estate 2010, si sono detti addio nel 2013, prendendo entrambi strade diverse. Ma, come ha spiegato tempo fa lui, ”nella mia vita incasinata sopravvive un sacco di bene, nonostante tutto. Perchè nelle coppie si può rompere qualche ingranaggio, ma l’affetto funziona sempre, non si inceppa mai”.

