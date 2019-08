“Beppe Convertini è gay”. L’ex fidanzato parla e mostra le foto ‘compromettenti’

Beppe Convertini, conduttore di ”Uno mattina estate” ha concesso una lunga intervista a Diva e Donna ed è stato subito incalzato con una delle domande più scomode che il giornalista Giancarlo Dotto poteva porgli. “Hai avuto storie diverse. Donne e uomini a quanto sembra. Ho letto di un tuo ex compagno, Giovanni, che racconta a gay.it dei vostri cinque anni insieme, lamentandosi che ti vergognavi della vostra storia”.

La risposta del conduttore è stata secca, ma di certo non esaustiva: "Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l'amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi". A parlare era stato Giovanni Cavaretta, un cantante lirico che ad Excite dichiarò di essere stato fidanzato per 5 anni con il conduttore. La lettera di Cavaretta fu pubblicata anche da Gay.it e pochi giorni fa è stata rispolverata da Dagospia.









"Sono l'ex da qualche giorno di Beppe. – aveva confessato il cantante lirico – Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi "strumentalizzare"!!!". Cavaretto si riferiva a uno scoop lanciato da un settimanale di gossip in cui Beppe Convertini era stato paparazzato insieme alla sorella di Flavia Vento.





"Ritengo tali foto un'offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente. Posseggo altrettanto materiale smentitore e che fino a questa sera il Convertini mi si dichiara "innamorato"! Pertanto chiederei ravvisi ed eventuali scuse nonchè di bannare le sopracitate foto. Per quanto riguarda Beppe Convertini e il sottoscritto, la nostra relazione dura da quasi cinque anni", aveva concluso nella lettera pubblicata da Gay.it, dove compariva anche una foto dell'uomo in compagnia del conduttore di 'La vita in diretta estate'.





Secondo quanto riporta Davide Maggio, archiviata la conduzione de La Vita in Diretta Estate, Beppe Convertini potrà dedicarsi alla nuova edizione di Linea Verde, che condurrà insieme ad Ingrid Muccitelli a partire dal 15 settembre alle 12.20. La storica rubrica di Rai1, in onda ogni domenica mattina, non sarà però l’unico programma mattutino che intratterrà i telespettatori del giorno festivo della rete ammiraglia della tv di Stato.

