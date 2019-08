“Ma che bomba!”. Alessandra Amoroso, lato b poderoso nella versione ‘sirenetta’

Per una salentina doc come Alessandra Amoroso, resistere al ritmo travolgente e ancestrale della taranta è stato impossibile. La cantante si è fatta travolgere dall’atmosfera della notte più magica e attesa dell’estate pugliese e non solo. La Notte della Taranta è infatti uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate italiana, che ogni anno porta decine di migliaia di persone di tutte le età e provenienti da tutto il Bel Paese a scatenarsi nelle danze tradizionali di una terra appassionata e amata dai turisti di tutto il mondo.

Alessandra Amoroso che ha un legame viscerale con la sua terra, si è fatta inevitabilmente coinvolgere dallo spettacolo unico, regalando ai suoi follower di Instagram una performance inedita da ballerina. Da casa, televisore acceso sulla diretta di Rai Due, la Amoroso ha seguito l’attesissima performance di Elisa, che la vincitrice di Amici aveva contribuito a preparare. (Continua a leggere dopo la foto)









Tra una stories e l’altra, la musicista salentina non ha resistito e ha voluto deliziare i fan con un video che la mostra in versione sirenetta. Con un bikini nero che le calza a pennello, la Amoroso si muove sinuosamente sott’acqua come una sirena lasciando a bocca aperta tutti quanti. Non sono mancati commenti e mi piace da parte di Vip internazionali e nostrani come quelli della cantante Anastacia, la speaker radiofonica Manola Moslehi, l’influencer Georgette Polizzi e ovviamente il gruppo Boombadash. (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto prosegue a gonfie vele la storia d’amore della cantante con Stefano Settepani. La scorsa settimana lei ha compiuto gli anni e gli auguri sono stati super social.

Negli scatti immortalati sul web, la cantante e il produttore si stringono forte e sorridono radiosi. “Tanti, tanti auguri amore mio”, scrive Stefano nell’ultimo post pubblicato sul suo account. “Beh allora: tanti auguri a me, al mio entusiasmo, al mio pigiama, alle mie occhiaie e a sto prosecchino che mi da la buona notte! Evviva la vita e l’inizio di una #nuovaera!”, fa eco Alessandra, che aggiunge “PS:dai,domani metterò una foto decente! Ahahhaha #sorrideresempre #augurisandrina”. (Continua a leggere dopo la foto)





Smentita dunque la crisi di coppia lanciata da alcune riviste di gossip. “Jovanotti canta: ‘Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Per chi ha parlato di crisi tra di noi, io faccio parlare i fatti”, ha ribattuto a quanti volevano ci fosse maretta con il fidanzato. E invece la relazione, nata dietro le quinte di Amici nel 2015, prosegue a gonfie vele.

