Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono reduci dalla conduzione de La Notte della Taranta 2019. Fortemente voluta dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero, la coppia è stata la protagonista assoluta al festival itinerante della musica popolare salentina made in Puglia. La showgirl argentina e il ballerino campano hanno ritrovato da poco l’amore dopo una separazione di qualche anno.

Il ritrovato amore tra Stefano e Belen non è passato inosservato agli spettatori del festival salentino. Sul palco de La Notte della Taranta 2019, la coppia si è infatti scambiata effusioni davanti a tutti. Sguardi, carezze e abbracci in pubblico che però non sono stati graditi dai presenti. I due si sono sposati il 20 settembre del 2013 e hanno avuto un figlio, Santiago. Ora che sono di nuovo tornati insieme si vocifera di un matrimonio bis e di una seconda gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)









I rumors dicono infatti che Belen sia incinta. In questi mesi sono state davvero tante le notizie pubblicate e che raccontano la nuova vita di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia ha trascorso le vacanze estive insieme a Ibiza, dove Belen da tempo ha una bellissima casa. Adesso però è tempo di tornare a Milano in vista dei nuovi impegni lavorativi. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Oggi, Belen Rodriguez ha dichiarato di essere felice dell’amore ritrovato. (Continua a leggere dopo la foto)





“Siamo felici. – aveva raccontato la moglie di Stefano De Martino – Cerchiamo nel bene e nel male di tenerci tante cose per noi, mentre quando eravamo più giovani lavorando in tv ci sembrava naturale e quasi doveroso raccontarci. Oggi non ci piace dirlo ad alta voce, ma siamo sereni“. I rumors corrono alla velocità della luce. Ma Belen ha mai confermato di essere incinta? La foto postata su Instagram con il piccolo Santiago sta facendo scatenare i suoi followers. Sono tanti i fan sicuri che la showgirl aspetti un figlio. (Continua a leggere dopo la foto)





Nello scatto pubblicato dalla showgirl, che in un’ora ha raggiunto gli oltre 65mila like, si vede Santiago all’interno di una culla di legno decorata con la scritta ‘Penelope’. I fan si sono scatenati con i commenti: “Ragazzi secondo me è in attesa, anche se non si vede dalla pancia. Ma gli occhi nelle stories non mentono“, scrive un utente, oppure c’è che scrive: “Evviva una femminuccia, ora è una famiglia completa“. “Segnale di bimba in arrivo?”, “Non si doveva chiamare Talita?”, chiede un’altra follower alla showgirl, che in passato ha sempre detto di amare questo nome per una sua ipotetica figlia femmina. Chissà se Belen avrà qualcosa da dire oppure si è solo divertita a stuzzicare i fan, da mesi ormai convinti di una sua gravidanza

