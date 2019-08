“Povero Eros”. Marica Pellegrinelli, la foto (bomba) con il nuovo fidanzato fa esplodere l’ira dei fan

Per chi sperava che tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, la notizia in questione sarà una grossa delusione. Già, perché le ultime immagini che circolano non fanno che confermare quel che si dice ormai da tempo. Ovvero che Marica Pellegrinelli abbia un altro. E se qualche giorno fa si è fatta fotografare in sua compagnia (insieme però ad altra gente), stavolta le cose stanno diversamente. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato: l’imprenditore Charley Vezza.

Indovinate un po' chi ha beccato i due piccioncini? I paparazzi del settimanale Chi che, nel numero in edicola mercoledì 28 agosto 2019, uscirà con un lungo servizio fotografico sulla coppia. I due si baciano appassionatamente e non c'è più alcun dubbio circa la loro relazione. Marica e Charley sono a Ibiza e stanno trascorrendo la loro prima vacanza d'amore. Il bacio tra la modella e il rampollo milanese non è certo tiepido… Anzi, è bello focoso e passionale.









A due mesi dal comunicato ufficiale nel quale la 31enne ha ufficializzato la separazione da Eros Ramazzotti, la Pellegrinelli ha scelto di vivere la sua nuova liaison alla luce del sole. Sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini la foto del bacio tra la Pellegrinelli e Vezza è accompagnata dalla seguente didascalia: "Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, le prime immagini della vacanza d'amore che Marica Pellegrinelli ha trascorso a Ibiza con l'imprenditore Charley Vezza".





(…) I due, in vacanza ad Ibiza si sono lasciati andare a baci ed effusioni in spiaggia prima di ripartire alla volta di Ginevra.Tutte le foto il servizio esclusivo su "Chi" da domani in edicola @chimagazineit". I fan commentano un po' indignati: quel che tutti rimproverano a Marica è la fretta con la quale si è buttata nelle braccia di un altro dopo la separazione. In molti pensano a Eros, che non starà vivendo serenamente questa cosa (almeno secondo quel che si legge tra i commenti): "Che dispiacere per Eros", si legge.





E ancora: “Povero Eros”, “Eros merita di meglio”, “Eros è molto più bello” commenta categorica una fan. Insomma, il pubblico non approva la nuova relazione della Pellegrinelli. Tutti preferivano Eros Ramazzotti. Ma anche lei avrà pure il diritto di fare la sua vita? O no? Voi che cosa pensate? Di certo anche a noi il pensiero di un Eros triste non farebbe certo piacere, intendiamoci…

