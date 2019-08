Sandra Milo, dopo i problemi economici, ritrova il sorriso grazie a “lui”, più giovane di 37 anni

L’amore è cieco e non ha età. Vi sembrano frasi fatte? E allora chiedete pure a Sandra Milo. Ve la ricordate Sandra? Ecco, a 86 anni ha trovato la felicità. E l’amore… Il tutto per merito di un uomo più giovane di lei. Più giovane di 37 anni. Lui chi è? Alessandro Rorato, imprenditore veneto proprietario di un ristorante a Treviso, che al settimanale Novella 2000 ha parlato della sua relazione con l’attrice, iniziata da poco ma già forte e solida. Lui ha 49 anni, fa l’imprenditore e sa che stare con una donna di 86 anni non sarà facile.

Ma non ha paura, perché è l'amore che gli dà la forza: "La Milo è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli. I 37 anni di differenza? Sandra Milo ha la freschezza di una giovane donna", ha replicato lei. Insomma, è amore vero. E lui, per dimostrarlo, le ha regalato un anello di brillanti che "rappresenta un cuore, il grande cuore di Sandra".









"Fidanzato di Sandra Milo? A questo forse dovrebbe rispondere anche lei" ha spiegato Rorato a Novella 2000 – "Il nostro è un rapporto che deve ancora crescere. Diciamo che tra noi sta iniziando qualcosa, che cosa lo sapremo nel tempo. Mi piace da pazzi, e mi affascina". Capito che coppietta? È proprio vero che l'amore va oltre tutto. Oltre i pregiudizi, oltre l'età, oltre qualunque freno. Oggi Sandra Milo è presenza fissa del programma estivo di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco 'Io e te'.





Ma qualche mese fa l'attrice ha passato un momento molto difficile, difficile per via soprattutto dei problemi economici. "Potrei fare un gesto estremo. In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio (…) Lavoro, lavoro ma non guadagno niente perché va tutto all'Agenzia delle Entrate. Mi hanno confiscato tutto", aveva raccontato in un'intervista a Verissimo. Poi, a Storie Italiane, ha raccontato di essere riuscita a pagare il suo debito.





Qualche settimana dopo a Storie Italiane Sandra Milo aveva poi rivelato di essere riuscita a pagare il suo debito: "Io quelle tasse le ho pagate pur non avendo più i denari guadagnati e per pagarle mi sono venduta, sì proprio, esattamente, mi sono data a un uomo gentile, carino, meraviglioso che ha pagato per me le mie tasse perché io non potevo pagarle". Per fortuna oggi Sandra Milo ha un motivo per sorridere. E che motivo…

