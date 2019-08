Eleonora, la cognata di Diletta Leotta le ruba la scena: seno esplosivo e curve mozzafiato

Estate hot per Diletta Leotta e Daniele Scardina. Il settimanale Vero li ha immortalati in barca lungo la costa della Sardegna. I due, paparazzati in pose bollenti, sono stati visti mentre si scambiavano sguardi complici e risate. La conduttrice mostra il meglio di sé con un bikini rosa, mentre il pugile sfoggia muscoli scolpiti e tatuaggi. Tra i due il feeling sembra evidente anche se non sono ancora usciti allo scoperto.

La coppia si è conosciuta a inizio luglio, durante un incontro di boxe che la Leotta presentava. “Pronta per ripartire! Ci vediamo lunedì su @dazn_it #interlecce“. Torna la Serie A e Diletta Leotta è più carica che mai. La bella conduttrice siciliana, dopo le vacanze, è pronta a tornare in pista con DAZN, emittente che nella serata di lunedì trasmetterà Inter-Lecce. (Continua a leggere dopo la foto)









Sogno erotico degli uomini italiani, Diletta Leotta potrebbe scendere dal gradino del podio per lasciarlo a sua cognata. Proprio così, in queste ore il nome di Eleonora Incardona, ragusana di Chiaramonte Gulfi, che ha conquistato uno spazio nella cronaca rosa del gossip per essere la fidanzata di Mirko Manola, il fratello (soltanto per parte di madre) della famosa giornalista sportiva. (Continua a leggere dopo la foto)





Mirko ed Eleonora, nonostante la differenza d’eta, sono una coppia molto affiatata e decisamente fotogenica: a quanto pare, la bellezza sembra essere un tratto distintivo di famiglia. La giovane aveva già tentato il suo ingresso nel panorama dello spettacolo partecipando a Miss Italia (nel 2010) e anche a “Veline”. Adesso però si dedica al golf non a caso sul suo profilo Instagram si definisce una golfer e sembra dividersi tra allenamenti e gare con un occhio sempre attento alla moda. (Continua a leggere dopo la foto)





Alla cognata Diletta, conduttrice sportiva di Dazn, sembra molto legata: oltre all’affetto per Mirko, condividono anche vacanze, viaggi e tanti altri momenti di relax. Eleonora Incardona, che di mestiere fa la modella, ha una grande passione: il golf. Ma il cuore batte per i colori bianconeri, è infatti una grande tifosa della Juventus.

