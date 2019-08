“Sei un dio!”. Alberto Urso, il cambio look è radicale: fan impazzite

La sorpresa nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nell’edizione 2018/2019, ha lasciato tutti a bocca aperta. Alberto ha studiato molto prima di vincere Amici 2019 e ha già partecipato ad altri talent show ma è grazie al programma di Maria De Filippi che è esploso. Pochi giorni fa il gossip sulla foto insieme alla bellissima attrice Anna Safroncik, da poco tornata single dopo il flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta.

“Voce incredibile! Bravissimo”, ha scritto l’attrice nella didascalia delle foto che la vede abbracciata proprio al pupillo di Maria De Filippi. Tra l’attrice e i cantanti dell’evento sembra essersi instaurato inoltre un ottimo rapporto perché la Safroncik ha commentato anche la foto postata da Alberto in cui compare insieme al collega Enrico Nigiotti. I fan sono ovviamente impazziti. Anna è tornata single da pochissimo, mentre su Alberto continuano a succedersi gossip su varie frequentazioni.(Continua a leggere dopo la foto)









Ora Alberto Urso torna a far parlare di sé per il suo nuovo look. Il tenore si è mostrato su Instagram con un taglio che mette in risalto i suoi capelli ricci: “Vivi, corri per qualcosa, corri per un motivo… che sia la libertà di volare o solo di sentirsi vivo”, ha scritto a corredo dello scatto mandando le fan in tilt. “Ogni giorno sempre più bello. Tu mi fai sentire viva. Buona domenica, vita mia”, si legge tra i commenti. “Che poeta e che modello!”; “Sempre più bello”. E ancora: “Vola fino a quando ti sentirai vivo. Non sarai mai solo. P.S. I ricciolini sono un attentato al cuore”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Oh madonna santa Albertooo, oggi vuoi uccidermi con queste foto. Ma cosa seiii, uno splendore veramente. Io non ce la faccio”, “Alberto sei fantastico,grazie alle tue canzoni mi sento meglio e più felice. Grazie sempre per le emozioni che mi dai ogni volta che ti ascolto. Io grazie a te e le tue canzoni mi sento Libera. La tua anzi La nostra bella Sicilia Ti adora Albeee Ricordatelo sempre.”. Secondo quanto riportato da Oggi, il cantante vuole partecipare al prossimo Festival di Sanremo, che sarà condotto per la prima volta da Amadeus. Un sogno, quello del palco dell’Ariston, che Alberto non ha mai nascosto. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sanremo è meraviglioso, sarebbe un sogno, ma per ora non ho ancora programmi”, ha dichiarato qualche mese fa Alberto Urso. Ma, a quanto pare, negli ultimi giorni il vincitore di Amici 18 si è messo a lavoro per fare il possibile per realizzare il suo sogno. Seguendo così le orme di Emma Marrone, The Kolors, Irama e altri suoi ex colleghi del talent. Intanto Alberto sarà nel cast della prima edizione di Amici Vip, il talent in versione ‘famosa’ che lo ha lanciato nel mondo della musica. Insieme a lui ci saranno Annalisa, Giordana Angi e Irama.

