Fino a pochi giorni fa la bellissima Claudia Gerini era in vacanza alle isole Turks e Caicos, uno degli arcipelaghi più belli dei Caraibi, dove ha incontrato anche Alessia Marcuzzi. Le due sono state felicissime di poter trascorrere qualche giorno insieme tra sole e bagni in mare. E infatti Claudia, 47 anni, e Alessia, 46, hanno pubblicato sui rispettivi profili social la stessa immagine, in cui sono sedute al bar del resort e in cui compare anche un’altra persona, la stilista Eleonora Tersigni.

“Siete stupende, sono felice di aver condiviso un pezzetto di vacanza e del mio cuore con voi”, ha commentato la Marcuzzi. E la Gerini, taggando la conduttrice e la stilista: “Che bello condividere momenti bellissimi con le amiche, inaspettatamente insieme qui nell’isola da sogno”. Ora invece l’attrice è stata pizzicata dai paparazzi di Oggi a Formentera, dove si gode gli ultimi giorni di mare e di relax con le figlie. (Continua dopo la foto)









Beh, a guardare le foto pubblicate sul sito del noto settimanale saltano subito all’occhio due particolari. Il primo: Claudia Gerini è in “versione Baywatch”. Indossa infatti un costume intero rosso fuoco (con zip) che riporta subito alla mente le protagoniste femminili (Pamela Anderson prima di tutte) del telefilm cult degli anni Novanta. Il secondo: a 47 anni Claudia Gerini è uno schianto in costume e mostra un gran fisico e curve super. (Continua dopo la foto)







Claudia Gerini posa in mezzo al mare, scherza e gioca con le sue figlie, come mostrano gli scatti esclusivi di Oggi. C’è Rosa, 15 anni, nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e Linda, di 9, frutto della storia con il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione. La primogenita ha già dimostrato di voler seguire le orme della bella mamma, attualmente nelle sale con il film firmato Claudio Bonivento, ‘A mano disarmata’. (Continua dopo le foto)







Rosa ha infatti preso parte al cast della fiction ‘Grandi Speranze’, in onda la scorsa primavera su Rai1, mentre la piccola Linda, che non ha ancora 10 anni, ha prestato la sua voce ai Tiromancino, debuttando quindi con papà Federico. Claudia Gerini è stata recentemente è stata avvistata con il romano Simon Clementi. “Esco, vedo qualcuno, sperimento – ha commentato – La mia priorità sono le ragazze. E con loro mi diverto come con nessun altro”. E si vede.

