“Ogni commento è superfluo”. Elisabetta Canalis, foto da crepacuore: senza trucco e col seno che “esplode”

Elisabetta Canalis è stata di certo una delle veline più amate di Striscia la Notizia. Ne è passato di tempo da allora: era il 1999 e fino all’8 giugno 2002 ballò sul bancone di Striscia insieme a Maddalena Corvaglia con la quale poi strinse un’amicizia solidissima che il gossip, questa estate, ha detto essere finita a causa di alcuni problemi nel centro fitness che le due dovevano aprire insieme. Non si sa come stiano veramente le cose e se la Canalis e la Corvaglia abbiano davvero rotto.

Quel che si sa è che Elisabetta Canalis continua a infiammare gli italiani nonostante non sia più da tempo una velina. I suoi follower continuano a seguirla sui social dove la ex velina non fa che postare foto sexy del suo corpo divino. Ma Elisabetta posta anche foto insieme alla figlia, foto della vita quotidiana, foto acqua e sapone. Ma, visto che è una donna con la d maiuscola, non rinuncia a mostrare anche la sua bellezza eterna. Continua a leggere dopo la foto









L’ultima foto che Elisabetta Canalis ha postato ha lasciato i follower esterrefatti: la foto la ritrae in costume da bagno, in riva al mare (negli Stati Uniti, dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Sardegna, sua terra natale), dietro di lei ci sono degli scogli. Elisabetta, che è senza trucco, sorride e mostra fiera il suo seno bombastico che quasi esce dal costume tanto è prorompente. Il bikini azzurro, infatti, sembra non riuscire a contenere tutta la sua abbondanza. Continua a leggere dopo la foto





Elisabetta è pazzesca e i fan esultano. “Struccata spettinata e 40 anni……io dico solo.. FANTASTICA” scrive qualcuno. E un altro, estasiato di fronte alla sua bellezza, le ha scritto: “Che sorriso Eli! Sei splendida”. Un altro ancora non ci è andato per il sottile: “Che milf!!” e c’è chi le ha detto: “Che gnocca che sei”. “Che Dio ti benedica”, “Ti raggiungerei a nuoto pure da Fregene…❤️…stile dorso…senza usare le gambe…senza occhialini…con un giubbottino piombato da 23 kg….” le ha scritto un fan che ha letteralmente perso la testa. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Laguna rocks ! Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 25 Ago 2019 alle ore 12:48 PDT

Un seguace guardando la Canalis e la sua bellezza abbagliante, ha detto la sua: “Tu sei un’aliena”. “Zizze ne abbiamo?” ha commentato ironico un altro follower. E un altro, per zittire tutti, ha detto la sua: “Ogni commento è superfluo”. E ha ragione. Bellezze come quella della Canalis è roba che non è possibile commentare. E voi che ne dite?

