Un altro figlio in arrivo per Giulia Michelini? Le parole dell’attrice

Rosy Abate è pronta a tornare su Canale 5, con nuovi episodi ricchi di suspense. Dopo il successo della prima stagione, la serie tv con protagonista Giulia Michelini seguirà la Regina di Palermo a Napoli, sulle tracce del figlio Leonardo. In tanti aspettano di vedere quale sarà il destino di Rosy, ma davanti alla tv non ci sarà il figlio dell’attrice, Cosimo, 14 anni, che come il suo “faro nella notte” la aiuta quando ha difficoltà con una parte e sa essere critico ma anche affettuoso con lei.

“Sul mio lavoro è supercritico, ma siccome è molto affettuoso, quando vede che ho qualche esitazione mi sta vicino, mi aiuta a ripetere una parte. Ma credo che di tutta la serie di Rosy abbia visto sì e no dieci minuti, non gli interessa”. A “Grazia” l’attrice ha raccontato la difficile convivenza con il personaggio di Rosy, amatissimo dal pubblico, che la segue ormai anche fuori dal set. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile”, ha confessato. “Alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle ad un epilogo. Ma resisterò a una terza stagione, anche per Rosy deve arrivare la parola fine”, ha chiarito. “Rosy mi ha insegnato tanto ma è un personaggio faticoso, sempre sopra le righe, anche fisicamente è spossante. In cinque mesi di riprese ho avuto un giorno e mezzo di riposo. Certo c’è di peggio, non mi lamento”. (Continua a leggere dopo la foto)





A pesare anche la lontananza prolungata dal figlio Cosimo, 14 anni, con cui ha un rapporto speciale. “Lui non guarda la serie, ma mi sta vicino e mi aiuta a ripetere la parte. Questa volta avevo anche provato a coinvolgerlo proponendogli una particina. Mi ha risposto ‘Mamma, sei pazza?’. Devo dire che è stato un sollievo, forse gliel’ho chiesto per sentirmi dire di no. Ormai è autonomo, ha la sua vita e le sue regate, ha la mia stessa tempra”. L’attrice ha parlato anche del futuro e di una sua possibile gravidanza. “Mi piacerebbe viaggiare, lasciare tutto, vedere i ghiacciai dell’Antartide prima che scompaiano, forse fare un altro figlio, o magari fare politica se ancora fosse possibile”. (Continua a leggere dopo la foto)





Alla luce di questa voglia di provare cose nuove, non è certa che tra dieci anni il suo mestiere sia ancora quello dell’attrice: “Per come mi sento adesso non so se sarò ancora un’attrice domani, figuriamoci tra dieci anni. […] Ho cominciato per caso, senza aver fatto particolari studi, forse senza avere particolari meriti e con questo lavoro continuo ad avere un rapporto difficile, con il lavoro e con l’ambiente che gli sta attorno”.

