L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e ha mandato i fan in tilt. Duncan James, ex componente e volto famosissimo dei Blue, nota boy band attiva nei primi anni Duemila, ha annunciato di essere fidanzato. Il nome è abbastanza sconosciuto e non è molto noto negli ambienti gossippari: si tratta di Rodrigo Resi, film-maker e fotografo di origini brasiliane ma attualmente attivo in Belgio. I due stanno insieme da qualche tempo ma non era ancora stata ufficializzata.

Duncan lo descrive come “Una persona splendida, dentro e fuori, grazie di farmi sorridere”. Così si legge nella didascalia della foto che ufficializza la loro relazione. Era invece il 2013 quando il famoso cantante aveva presentato l’altro fidanzato, Scott Ashley, sempre pubblicando delle foto insieme a lui su Instagram. Ma non ci sono solo gli scatti a fare notizia, il gossip impazza soprattutto per quanto riguarda la sua dichiarazione d’amore. Continua a leggere dopo la foto.









“Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out – ha detto Duncan James – ma finalmente mi sento felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay”. Parole al miele che sono importanti non solo per lui, ma per tutti gli altri ragazzi che hanno vissuto le sue stesse problematiche e si trovano nelle sue stesse difficoltà. Per questo un semplice post Instagram può valere come ispirazione e come aiuto a tantissime persone. Continua a leggere dopo la foto.





Duncan James poi ha continuato così: “Ho pubblicato questa foto su Instagram ieri e non riuscivo a credere al bellissimo riscontro che ho avuto, i commenti e l’amore da parte delle persone”. Il cantante infatti è stato letteralmente sommerso dai commenti entusiasti dei fan che, lo ricordavano come un vero sex symbol agli anni dei Blue, ovvero tra 2001 e 2005, e che gli sono, evidentemente, rimasti molto affezionati da voler essere sempre aggiornati sulle sue vicende. Continua a leggere dopo la foto.





La notizia del fidanzamento di Duncan James fa eco a quella di un suo collega, stavolta italiano. Stiamo parlando di Tiziano Ferro che pochi giorni fa ha parlato del suo marito Victor Allen e del matrimonio top secret, pubblicando il loro primo selfie social.

