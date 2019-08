Valentina Dallari bollente. Dopo l’anoressia, oggi è fiera del suo corpo da dea. Come è diventata

Valentina Dallari è una bellissima oltre che una dj molto seguita. Questa estate la Dallari ha viaggiato parecchio per le discoteche d’Italia facendo ballare tutti. Valentina Dallari, oltre che per essere una dj seguitissima, è anche famosa per essere stata una tronista di Uomini e donne. Il suo profilo social è seguito da 1 milione e 200 mila follower. È una donna bella e sexy e gli ultimi scatti in costume da bagno lo dimostrano. Femminile, disinvolta, piena di tatuaggi e con curve mozzafiato, Valentina Dallari incanta i fan.

Non è certo una donna che passa inosservata e le ultime foto hanno acceso l'entusiasmo dei fan. Nello scatto in questione la Dallari indossa un costume intero nero che mette in evidenza il suo seno abbondante e il suo fisico perfetto. Gambe chilometriche, capelli scuri, sguardo magnetico: la Dallari è un vero e proprio capolavoro. "Che bello avere un solo braccio abbronzato, tutto regolare. 🏝" ironizza lei nella didascalia.









I fianchi sono in mostra e quella mano che le scorre tra i capelli la rende ancora più sexy. E pensare che fino a qualche tempo fa la Dallari non si vedeva per come era davvero. Ed è caduta nel tunnel pericolosissimo dell'anoressia. Ospite de "La vita in Diretta Estate", Valentina Dallari, a giugno, Valentina Dallari, aveva raccontato a tutta Italia il calvario dell'anoressia. E si era aperta completamente. "Quando mi vedevo allo specchio non avevo la percezione di quello che era realmente il mio corpo" ha detto.





E ha aggiunto: "Pesavo 35 Kg ma io mi vedevo come sono adesso. L'anoressia ammala anche gli occhi". Una malattia terribile che logora il cervello e rovina la vita. Una malattia contro la quale Valentina ha combattuto per 3 anni. Ora, però, è rinata. La sua esperienza è tutta raccolta nel suo blog www.valentinadallari.com", dove vi sono inserite delle postille che riassumono tanti momenti della sua vita. Oggi, però, Valentina sta bene ed è fiera di raccontare la sua storia di rinascita.





Visualizza questo post su Instagram che bello avere un solo braccio abbronzato, tutto regolare. 🏝 Un post condiviso da Valentina Dallari (@valentinadallari_) in data: 18 Ago 2019 alle ore 6:19 PDT

Visualizza questo post su Instagram .. e se c’è un limite lo voglio spostare 🌊 Un post condiviso da Valentina Dallari (@valentinadallari_) in data: 13 Lug 2019 alle ore 5:05 PDT

A un certo punto della sua vita, quando la malattia era ormai a un livello ingestibile, la Dallari fu ricoverata in una clinica specializzata. Fu la stessa Valentina ad annunciare ricovero su Instagram. Dopo 11 mesi la giovane ha lasciato la clinica, più forte di prima. Oggi Valentina è uno spettacolo della natura ed è merito suo e della sua determinazione. La sua storia è stata e sarà d’esempio per tante ragazze con disturbi alimentari.

