Avete mai visto Giacomo e Gabriele? Sono i due (bellissimi) figli che Ezio Greggio dall’ex: eccoli

In questo giorni lo abbiamo visto mentre coccolava, tra selfie e baci appassionati, la sua Romina Pierdomenico. Ezio Greggio è stato beccato come un vero piccioncino. Lei ha 26 anni ma, nonostante la grande differenza d’età tra i due, sono davvero molto affiatati, da più di un anno. Ezio Greggio l’ha conosciuta al Montecarlo Film Festival, dove lei era una delle ragazze delle vallette delle premiazioni.

È stato un vero e proprio colpo di fulmine: da allora sono davvero inseparabili. Poco prima dell'inizio di ''La sai l'ultima'' i telespettatori avevano criticato la partecipazione della giovane fidanzata di Ezio Greggio. Ma il conduttore aveva placato subito la polemica. "Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Il suo debutto a Colorado è piaciuto molto al pubblico", aveva dichiarato Ezio Greggio al settimanale Chi.









E ancora: "A La sai l'ultima? sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare", aveva aggiunto il presentatore. La coppia è molto discreta e, benché i due si mostrino sempre insieme agli eventi pubblici e sui red carpet, non condividono mai la loro relazione sui social.





Tuttavia, appena possibile i paparazzi sono sempre in agguato pronti a sorprenderli. Della vita privata di Ezio non si sa moltissimo.

Ciò che sappiamo con certezza è che alle spalle ha un matrimonio fallito e durato ben vent'anni con l'ex moglie Isabel Bengochea. Dalle nozze sono anche nati due figli: Giacomo e Gabriele. Il più grande tra i due ha 29 anni, tre in meno della fidanzata Romina.





Ed è questo l’aspetto su cui molti hanno puntato il dito contro Ezio , che avrebbe aiutato la sua compagna a fare carriera. Riconoscendole numerose doti oltre alla bellezza, ha voluto che ci fosse lei nell’ultima edizione del programma comico ‘’La sai l’ultima?’’. Ma la polemica, come detto, è stata subito spenta dal conduttore.

