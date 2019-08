“Sono così!”. Emma Marrone, la foto senza un filo di trucco scatena i fan: eccola

Un risveglio no make up per la cantante per Emma Marrone, che ha dato il buongiorno ai suoi follower con una foto che la immortala senza un filo di trucco (e senza filtri). Artefice dello scatto è Francesca Savini, sua manager e amica, che la cantante ringrazia proprio nella didascalia dello scatto pubblicato su Instagram: “A sto giro si è superata”.

Dello stesso parere i fan della cantante, che oltre al lavoro dell’improvvisata fotografa apprezzano soprattutto la bellezza di Emma. “La fotografa è brava ma la modella di più” si legge tra i commenti e poi ancora “Sei pura bellezza”, “Con il trucco o senza non cambia niente, sei uno spettacolo”. “Tu sei bella” scrivono in tanti, gioco di parole che richiama il nuovo singolo ‘Io sono bella’, scritto da Vasco Rossi e in uscita il 6 settembre. (Continua a leggere dopo la foto)









C’è grande attesa per il nuovo singolo di Emma Marrone “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, in attesa di ascoltarlo – l’uscita è prevista per il 6 settembre – in tantissimi sono quelli che lo hanno già presalvato. Segno di stima e affetto verso la cantante che ha voluto ringraziare i suoi fan con una storia su Instagram davvero commovente. (Continua a leggere dopo la foto)





”Io credo che voi non vi rendete conto dell’effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita. Voi magari pensate che io non li legga o che magari passino inosservati. La verità è che mi viene da piangere ogni volta. Perché non siamo più abituati all’amore. Perché l’amore sconvolge, complica. Perché l’amore va gestito e incanalato. Non sono una para**la. Voi lo sapete bene. Non mi sforzo di piacere a tutti. Non cambio niente di me per andare bene agli altri. Però ho sempre un grazie sulla punta della lingua. Perché fa bene dire grazie. È liberatorio di fronte a così tanto amore. Vi amo. Tanto”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Emma Marrone, ritrova il sorriso accanto al modello norvegese Nikolai Danielsen”, è il gossip bomba lanciato da Chi. Lo scandinavo, nato su una piccola isola della Norvegia, ha un passato da boxeur e ha posato per case di moda come Dolce&Gabbana, Calvin Klein e Todd Snyder. Emma Marrone non ha ancora commentato la neo storia con Nikolai Danielsen, ma pare essere certo che la cantante si sia fidanzata col modello.

