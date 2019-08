“Cosa c’è tra noi”. Loredana Lecciso rompe il silenzio e vuota il sacco su Al Bano

Loredana Lecciso rompe il silenzio e parla di Al Bano. Ultimamente si è parlato molto della soubrette per via della sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip. Ma davvero la vedremo nella casa più spiata d’Italia? Il pubblico, ovviamente, ne sarebbe felice… “Me l’hanno proposto in tutte le tre edizioni, ho sempre ringraziato ma declinato” ha raccontato di recente al settimanale Nuovo. Finora è andata così ma pare che quest’anno la Lecciso sia stata tentata: “Sì, ci ho fatto un mezzo pensiero, ma non so se riuscirò a superare i miei limiti”.

Niente GF Vip per Loredana Lecciso, dunque. L’opinionista è troppo riservata e non si sentirebbe a suo agio tutto il giorno spiata dalle telecamere. Ma è vero che non parteciperebbe per non farsi vedere senza trucco? “Ho fatto una battuta dicendo che non farei il Grande Fratello per non farmi vedere struccata, ma scherzi a parte devo dire che non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24. Per me sarebbe una dimensione strana e non credo proprio di farcela ad affrontare un’esperienza del genere”. Continua a leggere dopo la foto









E i figli e Al Bano che cosa consigliano? “Niente di particolare: loro mi lasciano decidere in un senso o nell’altro, non mi condizionano in alcun modo” ha replicato la Lecciso. Intanto Al Bano e i figli Jasmine e Bido sono in Giappone per un concerto. Loredana, invece, è rimasta a casa e rilascia interviste. Ma no, non parla solo della (mancata) partecipazione al Grande Fratello Vip. No, parla anche di Al Bano… E qui il gossip si fa più interessante… Continua a leggere dopo la foto





Cosa c’è veramente tra lei e il cantante di Cellino San Marco?Dopo la separazione c’era stato un momento di tensione tra i due, ma poi per il bene dei figli Jasmine e Bido hanno trovato un punto d’incontro: “Ognuno vive la propria vita, siamo entrambi single e ci siamo dichiarati tali uno a una settimana dall’altra, ma non ci saranno novità fra noi. Ci siamo lasciati perché i rapporti mutano e in questo caso per me si è trattato di un’evoluzione. Ora tra noi c’è un rapporto più bello ed affettuoso”. Continua a leggere dopo la foto





Per chi sperava che tra loro ci fosse un ritorno di fiamma, sarà una delusione scoprire che in realtà non è così… Il rapporto tra loro è cordiale e sereno per il bene dei figli. Ma non c’è possibilità, almeno per ora, che tornino insieme. “Non parlo né di amicizia né di amore, ma di una dimensione che stiamo vivendo”. Ora Loredana Lecciso è single e serena e non ha voglia di innamorarsi. “Ho voglia di vivere la mia vita così come è ora” ha concluso.

