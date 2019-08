“Cosa è successo tra me e Stefano Oradei”. Ballando, la rivelazione di Gessica Notaro

Gessica Notaro rompe il silenzio e per la prima volta parla del rapporto con Stefano Oradei e del presunto triangolo con Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle. Come è ormai noto la ballerina si è separata dallo storico compagno, consolandosi fra le braccia di Dani Osvaldo con cui ha fatto coppia nell’ultima edizione di Ballando. La scintilla sarebbe scoccata mentre stava ancora insieme a Stefano Oradei che, geloso del rivale in amore, era stato protagonista di una scenata di gelosia.

Un fidanzamento che non è però stato accolto bene dai fan della trasmissione: molti si sono schierati dalla parte di Stefano Oradei, il maestro di danza ed ex di Veera che, come si suol dire, ci aveva visto lungo quando sospettava un’intesa un po’ troppo forte tra lei e Osvaldo. Oradei continua a restare in silenzio dopo lo “scandalo”, ma i suoi “supporters” no e sono subito partiti all’attacco: “Che delusione”, “Osvaldo è un donnaiolo, la storia non durerà”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il gossip intricato si era arricchito di un nuovo capitolo. Stefano Oradei, infatti, potrebbe essersela “cercata”, almeno stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo. “Si sussurra infatti che la frattura tra i due risalga allo scorso anno – scrive Dandolo – quando la Kinnunen, proprio durante la messa in onda delle puntate di Ballando con le stelle, maturò il sospetto che il suo compagno la stesse tradendo con Gessica Notaro”. (Continua a leggere dopo la foto)





Quest’ultima, tristemente conosciuta per essere stata aggredita con l’acido dal suo ex nel 2017, era una concorrente del programma e Oradei era il suo partner in pista. A rispondere ai rumors ci ha pensato Gessica che, dopo un lungo silenzio, ha deciso di svelare la verità. “Non ho capito bene come siano nati questi pettegolezzi – ha detto al settimanale Spy – e non sono affari miei, non ho nulla da dire. Ne dicono di cose, dicono anche che mi sono buttata l’acido in faccia da sola”. (Continua a leggere dopo la foto)





Qualche giorno fa il gossip sulla storia d’amore fra Veera e Osvaldo, ma soprattutto il presunto flirt fra Gessica Notaro e Oradei, erano stati commentati da Milly Carlucci. “Non sono la loro mental coach – aveva chiarito la conduttrice Rai -. L’unica cosa che dissi loro, ai tempi che furono, è che quando inizi a diventare un volto pubblico, il privato non ti appartiene più”.

