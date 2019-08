Elettra Lamborghini si scatena ed “esagera”: la foto del lato b è super hot

Giovane, sensuale, disinibita: Elettra Miura Lamborghini è l’ereditiera italiana più popolare. Figlia di Tonino e nipote di Ferruccio, fondatore dello storico marchio automobilistico bolognese, Elettra è una star del web da 3 milioni di follower su Instagram (solo su Instagram). Elettra è un personaggio a dir poco particolare che ormai sta diventando celebre anche all’estero. La sua partecipazione a vari reality le ha permesso di farsi conoscere meglio. E la sua personalità focosa ed esuberante ha conquistato tanta gente.

Anche il suo corpo, ovvio, perfetto e ricoperto di tatuaggi e piercing (ne ha 42) di diamanti. Insomma, Elettra Lamborghini non è certo una che passa inosservata. Anche quest’anno la bella ereditiera ha fatto un salto a Riccione, come ogni estate. La regina del tormentone dell’estate 2018 (per chi lo avesse dimenticato “Pem Pem”) si sta godendo giorni di divertimento e relax in riviera romagnola. Continua a leggere dopo la foto









Il testo della sua canzone più celebre è spregiudicato, come lei. È infatti il racconto dell’amore di una notte, della passione sfrenata nata da un’intesa profonda che ha il sesso come ingrediente principale. E grazie a quella canzone Elettra viene lanciata nel mondo della musica. Ma torniamo alle vacanze della Lamborghini: attualmente l’ereditiera è in riviera e, tra mare, sole e notte infinite, si diverte assai. Come solo a 25 anni si può… Continua a leggere dopo la foto





Oltre a divertirsi, però, Elettra Lamborghini ama provocare i suoi fan. E stupirli. Come fa? Postando sul suo profilo Instagram foto che la ritraggono in versione super sexy. Una delle ultime foto è davvero spinta. Elettra Lamborghini è andata davvero oltre… La Lamborghini indossa infatti un pantalone nero che, però, lascia completamente scoperto il lato b. Ma, non contenta, Elettra ha deciso di fare “di meglio”. E ha condito il tutto con un collant a rete color carne. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Y el videoclip de #TOCAME pa cuando?! 😛 #staytuned #twerkingqueen Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 19 Giu 2019 alle ore 8:16 PDT

Visualizza questo post su Instagram Ready for tonight!! 😍Its show timee🍑🙌🏼🥳 #TwerkingQueen #Tour Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 22 Lug 2019 alle ore 8:30 PDT

Visualizza questo post su Instagram With a Tiger striped Lamborghini 🐯😝 Un post condiviso da D A M A (@andreadamante) in data: 22 Ago 2019 alle ore 10:11 PDT

L’effetto è super hot e i fan non possono non notarlo. I complimenti si sprecano: “Sei fantastica, ti adoro”, “Bellissima”. Insomma, tutti perdono la testa per lei. Come dicevamo anche sopra, però, l’aspetto fisico non è l’unica dote della Lamborghini che è amatissima anche per la sua simpatia. E invece quella foto con Andrea Damante? A pubblicare lo scatto, fatto a Lignano Sabbiadoro, è l’ex tronista di Canale 5 che ha scritto nella didascalia “With a Tiger striped Lamborghini”. Cosa bolle in pentola? Una collaborazione? Un nuovo amore? Per ora è tutto top secret…

Elettra Lamborghini ancora più hot (e più magra): il bikini fa vedere tutto