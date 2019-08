Temptation Island, è nata una coppia. Vittorio e Vanessa escono allo scoperto: la foto

Vittorio Collina e Vanessa Cinelli non si nascondono più. Il fidanzato della fotonica Katia, che al termine di Temptation Island è tornato single, ha mantenuto fede a quanto detto alla bella Vanessa durante l’ultima puntata: ‘’Vediamoci fuori’’. E così è stato. I due, all’interno del programma, si sono presentati in una veste differente. Collina da fidanzato, al fianco della ‘Fotonica’ Katia – con cui è giunto alla rottura -; la Cinelli in qualità di tentatrice.

E nella sua rete è caduto proprio Vittorio che, a quanto pare, anche conclusosi lo show, ha continuato a coltivare la frequentazione della ragazza con cui sembra fare sul serio. Vittorio sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, nei pressi di Porto Cervo. Con lui ci sono altri protagonisti di Temptation Island 2019: Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco a cui si sono aggiunte le tentatrici Maddalena Vasselli e Sonia Onelli. Naturalmente c’è anche Vanessa con cui Collina si mostra sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ragazzi buonasera, in tutti i ristoranti in cui vado me la ritrovo di fianco (Vanessa, ndr). Vado in un locale e me la ritrovo di fianco e non so più come fare” ha detto ridendo Vittorio a cui ha fatto eco la Cinelli: “Io ho prenotato in questo locale, poi è venuto lui e si è messo pure vicino”. I due appaiono spesso insieme, dalla sera – dove si scatenano nei locali della Costa Smeralda, al mattino, quando vanno in spiaggia insieme. (Continua a leggere dopo la foto)





E amano anche scherzare sulla loro relazione, anche al momento non è stata in alcun modo ufficializzata ma sembra comunque che un feeling ci sia. Nel frattempo la sua “fotonica” ex fidanzata è volata a Mykonos insieme a Ilaria, una delle fidanzate di Temptation Island ed ex di Massimo. Mentre quest’ultimo ha ribadito più volte di essere ancora innamorato della ragazza, fra Katia e Vittoria la love story sembra ormai finita e i due non si sono risparmiati attacchi a distanza. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non mi sono avvicinato a Vanessa per ripicca nei confronti di Katia – aveva svelato al Magazine di Uomini e Donne -. Come ho sempre detto, oltre a essere una bellissima ragazza, mi ha colpito per il suo carattere e il suo modo di rapportarsi a me, mi ha aiutato a capire che dovevo cominciare a guardare dentro me stesso”.

“Ero guarita e adesso sono tornati, mi faccio aiutare” . La confessione di Laura Chiatti