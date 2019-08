“Sei una madre, evita!”. Heidi Klum, la foto del topless scatena l’odio dei fan

La bellissima Heidi Klum torna a Capri dopo la grande festa di matrimonio con l’ex dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz. Come tutti i vip la modella ha pubblicato tantissime foto della sua vacanza nella costiera amalfitana e tra questi ce n’era uno particolarmente hot che non è piaciuto a tanti suoi follower. Heidi Klum, nel selfie in questione, è in topless, parzialmente coperta da un asciugamano. Lo scatto è in bianco e nero ma il seno nudo è quasi completamente visibile e non tutti i fan gradiscono.

“Non hai più l’età”, è il concetto di fondo rivolto alla top model tedesca, 46 anni e un fisico invidiabile. “Vedo solo acqua intorno a me”, scrive la Klum. Ma gli haters non le risparmiano offese. “Tu vedi solo il mare e io una donna in crisi di mezza età”. O ancora: “Copriti, nonna!”, o “Hai quattro figli, non ti vergogni!”. Ma la super modella passa oltre e continua a postare scatti osé in mezzo al mare. Per fortuna sono tantissimi anche i messaggi di approvazione e i complimenti per la bellezza senza tempo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sei una madre, c’era bisogno di arrivare fino a questo punto?” le scrive qualcuno, “l’unica cosa che vedo è una bella crisi di mezza età” scrive un altro. E così via. Heidi, che in questo momento si trova in vacanza in Italia con il neo marito, non ha risposto. Anche perché sono tantissimi i commenti positivi e gli apprezzamenti per la foto. La Klum, tra l’altro, non è nuova ai selfie in topless. Poco più di un anno fa, la tedesca naturalizzata americana, aveva pubblicato un video dove si riprendeva mentre si lavava i denti in slip e seno nudo. Il video, detrattori o meno, conta 2.863.519 visualizzazioni. (Continua a leggere dopo la foto)





La Klum e Kaulitz sono una delle coppie più chiacchierate sui social, proprio per via della loro enorme differenza d’età: 17 anni. Il musicista, però, sembra aver trovato felicità e serenità vicino alla sexy ex top model. In passato la Klum ebbe anche una relazione con Flavio Briatore, dalla quale nacque la figlia Leni (anche se l’imprenditore nostrano non ha mai voluto riconoscere, opponendosi al test del DNA). (Continua a leggere dopo la foto)





La modella, abituata alla malignità di certe persone, un paio di anni fa ha dovuto affrontare anche un commento poco elegante di Donald Trump: “Heidi Klum? Purtroppo non è più da dieci” disse. Da quell’occasione si venne a sapere che il presidente degli Stati Uniti tende a classificare le donne dandogli un voto da uno a dieci.

