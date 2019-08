Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo Uomini e Donne i due sono inseparabili. In un’intervista concessa al magazine Lei, la cantante napoletana ha rivelato l’ultimo gesto d’amore del fidanzato. Un gesto arrivato durante una vacanza a Formentera e che l’ha lasciata praticamente senza parole. “L’ultima dichiarazione importante? È stata in vacanza a Formentera’’, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Avevamo avuto una piccola discussione. Il giorno dopo io, ancora un po’ provata, mi sono addormentata in spiaggia facendo saltare un po’ di attività che avevamo programmato. Quando mi sono svegliata, mi sono ritrovata davanti a lui con gli occhi lucidi”, ha raccontato Teresa Langella di Uomini e Donne. “Mi ha detto testualmente: “Oggi volevo fare tante cose con te. Ma mentre dormivi ho pensato che avrei voluto dirti che desidero avere un bambino con te”. (Continua a leggere dopo la foto)









“A volte ti rendi conto che dopo aver discusso il sentimento è ancora più forte. Noi siamo questo, quelli che discutono ma che poi guardandosi capiscono di essere innamorati”, ha aggiunto. Nonostante la loro relazione sia nata solo lo scorso inverno i due fanno già progetti importanti: entrambi sognano il matrimonio e una famiglia. Pochi giorni fa l’ex corteggiatore di Uomini e Donneha postato una foto di lui e la fidanzata commentandola così: “Incontrati dentro e non ti perderai mai lì fuori”. (Continua a leggere dopo la foto)





La Langella ha immediatamente commentato: “Stavo per dirti quanto mi manchi e improvvisamente mi ritrovo a leggere questo post. Sei La conferma. Sei la continua conferma che viviamo in simbiosi. Ti amo”. “Te lo avrei detto ora per telefono, in privato, ma visto che abbiamo tante persone che ci vogliono bene, lo faccio qui pubblicamente. Prima a tavola ho raccontato la nostra storia a diverse persone di nazionalità diverse! Tutti esterrefatti e increduli!”, ha scritto Andrea rispondendo al messaggio della fidanzata. (Continua a leggere dopo la foto)





Amore a parte, in attesa di incontrare di nuovo il fidanzato, Teresa Langella ha deciso di cambiare look. Attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso le immagini del cambiamento.: ha deciso di tagliare di molto i suoi capelli schiarendoli anche di qualche tono. “Si, l’ho fatto. Castana e capelli corti”, ha scritto l’ex tronista lanciando un sondaggio con il quale i fan possono rispondere ’sì’ o ‘no’. I fan sono impazziti e l’hanno sommersa di messaggi. Insomma, il nuovo look di Teresa è piaciuto proprio a tutti.

