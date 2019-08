“Preghiamo per noi”. L’appello di Caterina Balivo. Ma dai fan piovono critiche

L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Questo è il declino della società del futuro? Preghiamo per noi e per i nostri figli affinché qualcosa possa cambiare. Pray for Amazonia”. Così Caterina Balivo, la conduttrice di Vieni da me, attualmente in vacanza negli Stati Uniti con marito e famiglia dopo i giorni a Capri dove ha sfoggiato un abito da sposa, ha commentato gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia in questi giorni.

Molti follower non hanno apprezzato il suo intervento e l'hanno attaccata: "Balivo ma pensa a farti la vacanza invece di rompere con i tuoi spostamenti che a noi nn ce ne frega proprio!!!!", "Più che pregare bisognerebbe agire, anche nel nostro piccolo!", "A ma ogni tanto una costatazione intelligente pure ti esce….farina del tuo sacco???sento solo caxxate da te".









Ma c'è anche chi ha apprezzato le parole della conduttrice: "Mamma mia Cate che tragedia! Il nostro polmone verde", "Sai cate sei giovane ma quello che ti rende una delle poche uniche nel mondo e'che sei saggia e sai qual'e' il destino.del nostro pianeta se la gente continua a ignorare questi eventi catastrofici un grosso abbraccio virtuale e non vedo l'ora di rivedere in tv quel sorriso stupendo che ha".





Solo ieri la conduttrice è intervenuta sui social per dare sostegno all'amico Craig Warwick. Lo scrittore ed ex protagonista dell'Isola dei Famosi, conosciuto per essere un sensitivo, ha postato su Instagram una foto molto particolare. Nello scatto si vede solamente la mano fasciata e la flebo, in quella che dovrebbe essere una stanza d'ospedale.





“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi – ha scritto Warwick – pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo”. Il post ha fatto preoccupare moltissimi i follower dello scrittore londinese, ma soprattutto i suoi amici, fra loro Caterina Balivo con cui Craig ha scritto un libro. “Oh mamma, Craig!” ha scritto la conduttrice di Vieni da Me senza nascondere tutto lo stupore e la preoccupazione.

