Maria De Filippi, che fisico a 57 anni! Bikini al top e risate in barca con ‘lei’

Nelle ultime settimane Raffaella Mennoia, amica e storica autrice di Maria De Filippi, era finita al centro di un’accesa polemica, accusata dall’ex tronista Teresa Cilia di mentire e manipolare i telespettatori e i protagonisti della trasmissione. Il pubblico si era immediatamente diviso fra chi chiedeva spiegazioni e chi invece credeva all’una o all’altra. La Mennoia lavora a Uomini e Donne da moltissimi anni ed è una delle collaboratrici più fidate di Maria De Filippi.

Per questo le accuse mosse dall’ex tronista hanno provocato un terremoto dietro le quinte dello show, con molti personaggi che sono scesi in campo per difendere l’operato della redazione, da Teresa Langella a Gianni Sperti, sino a Simona Ventura. Ma la fiducia che Maria De Filippi ripone in Raffaella Mennoia sembra non essere stata affatto scalfita dalle infinite polemiche che ci sono state nelle scorse settimane. (Continua a leggere dopo la foto)









I paparazzi, infatti, hanno pizzicato le due in vacanza insieme ad Ansedonia, dove la conduttrice è di casa. Gli attacchi che Teresa Cilia e Mario Serpa hanno fatto alla redattrice di Uomini e Donne, dunque, non hanno sortito alcun effetto su Maria, che ha addirittura invitato la sua collaboratrice sulla sua barca. Le due si sono divertite e hanno mostrato una forma. Se durante l’anno Maria ha lavorato sodo nei suoi programmi televisivi, in estate ama rilassarsi al sole. E lo ha fatto mostrando un fisico perfetto e asciutto. Insomma, 57 anni portati benissimo. Ma torniamo alla polemica degli ex tronisti. Al momento la De Filippi non si è espressa sulla vicenda, se non con un breve comunicato pubblicato sui canali social della redazione di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)





La fidanzata di Alessio Sakara è riapparsa su Instagram in un lungo video in seguito ad alcuni giorni di silenzio. “Voglio dirvi che dopo quello che è successo in queste ultime tre settimane, ho mio malgrado e con non poco stupore dovuto fare delle riflessioni che riguardano Instagram e più che altro quello che questi social possono causare. Ho letto degli insulti gravissimi che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che naturalmente raccontano molto di chi li scrive e ben poco sulla mia persona”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Voglio però ringraziare chi ha speso parole gentili in questo periodo. Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta mio malgrado. Poi posso solamente dire che sto per tornare in Italia dove dovrò preparare un’altra valigia e partire per la Sardegna per Temptation Island Vip”, ha dichiarato su Instagram la Mennoia.

