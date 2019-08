Prima alle Maldive, poi a Bali. Sempre con il compagno Marco Bacini e i figli Sofia e Mattia Fargetta. Federica Panicucci è sempre più social e sempre più bella. La regina di Mattino5, la trasmissione Mediaset che a partire dal prossimo 9 settembre la vedrà nuovamente alla conduzione, in bikini lascia senza fiato. Cinquantuno anni ma solo sulla carta. E sotto a ogni scatto delle vacanze, i suoi 852mila follower di Instagram non possono fare a meno di notare il suo fisico mozzafiato.

Qualche giorno fa a Bali c’è anche stato un piccolo incidente che Federica ha voluto condividere con i fan: è caduta proprio mentre tentava di fare una foto da pubblicare su Instagram. “Nel tentativo di fare una posa plastica sono pure caduta dall’altalena”, ha scritto la Panicucci nella didascalia dello scatto che la vede appunto sull’altalena. Ma ha subito rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute con una Storia. (Continua dopo la foto)









La domanda che tutti i fan si fanno ogni volta che Federica Panicucci posta una foto in costume è: “Ma come fa a essere così tonica, a mantenersi in forma?”. “Anzitutto natura: sono nata magra e longilinea – rivela la conduttrice a Candida Morvillo per il Corriere della Sera – Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport”. Poi entra nel dettaglio e spiega la sua routine e i suoi “segreti”. (Continua dopo la foto)





“Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa – continua la Panicucci – Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei”. La disciplina l’ha imparata dal suo papà: “ M’ha inculcato che i risultati si raggiungono con lavoro e impegno”, dice ancora al Corriere. (Continua dopo foto e post)





L’amore per il suo Marco le ha fatto e le fa bene a corpo e mente, ma è chiaro, anche l’alimentazione è importante: “A 51 anni devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi… Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine”. La rinuncia più pesante è la pizza: “Ne mangerei quintali. Mi limito”, confida. Cena leggera e a letto presto. I ritocchini? Chirurgici non se ne parla (“Restia ai cambiamenti come sono, non potrei non riconoscermi”) e sui social con Photoshop “Mi capita di levigare sotto gli occhi, togliere le lentiggini. Non è che mi metto il sedere di un’altra”.

