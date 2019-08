“L’ho promesso a mia madre in punto di morte”. Karina Cascella commuove tutti

È tornata a parlare Karina Cascella e lo fa nella forma che conosce di più: direttamente su Instagram. Ormai il mondo dei social è diventato anche il luogo in cui le personalità dello spettacolo si confessano, si rivelano e si raccontano. Anche quando si toccano corde molto intime e personali, quando si va a scavare nel passato di una persona. Ed è proprio il caso della influencer in questione che ha deciso di raccontare qualcosa.

L’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso ha infatti parlato del rapporto con i suoi genitori. Partendo innanzitutto dal rapporto speciale che aveva con la mamma: “Per lei ho fatto qualsiasi cosa. Per lei avrei fatto di tutto”. Poi si lascia andare ad una vera e propria rivelazione, che rimane però un po’ a metà strada: “Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò vita”. Continua a leggere dopo la foto.









Karina Cascella insomma non vuole rivelare tutto, ma torna a parlare della madre. Non aveva mai fatto mistero di quanto bello fosse il loro rapporto, definendola in più di un’occasione come un faro, una colonna della sua vita. Diverso invece il rapporto che aveva con il padre, con il quale si è riconciliata solo dopo molto tempo. “Sì, ho odiato mio padre. Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi”, con queste parole l’ex opinionista di Uomini e Donne ha voluto parlare della sua sfera personale. Continua a leggere dopo la foto.





“Ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire. Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse” ci ha tenuto a ricordare Karina Cascella, che se potesse esaudire un desiderio senza dubbio chiederebbe quello di viaggiare nel tempo. “Del passato non direi certe parole che ho detto. Rifarei cento volte e anche di più tutto ciò che ho fatto per le persone che ho amato nella mia vita”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, Karina Cascella si è messa a nudo, ha parlato delle sue debolezze, delle sue paure, dei suoi desideri. E lo ha fatto parlando anche di due persone fondamentali come il padre e la madre, oggi scomparsi. Rapporti diversi, bellissimo uno e complicatissimo l’altro. Raccontati su Instagram senza filtri.

“Lui no!”. Taylor Mega scatenata: non ci sta e lo affonda con parole durissime