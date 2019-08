Nei mesi scorsi c’è stata grande apprensione per Walter Nudo. Il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha avuto “due ischemie al cervello causate da un problema al cuore” che lo hanno costretto al ricovero immediato ma ora sta bene e, a sentire il gossip, ha anche ritrovato l’amore. Solo a marzo Walter aveva confidato di non avere rapporti sessuali da un anno e mezzo.

Quando era adolescente amava sperimentare, ma con l’età adulta è diventato sempre più esigente, evitando di gettarsi a capofitto in conoscenze che non lo convincono fino in fondo, raccontava. “È da un anno e mezzo che non faccio l’amore. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente”. Dalla relazione avuta con la ballerina Tatiana Tassara Walter ha avuto due figli, Elvis e Martin Carlos, poi ha sposato la stilista Celine Mambour. (Continua dopo la foto)









Durante la permanenza di Walter nella Casa più spiata d’Italia sembrava potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due ma tutto pare essere definitivamente sfumato. Almeno stando alle nuove indiscrezioni riportate dal settimanale ‘Chi’, secondo cui sembra che il quarantanovenne abbia deciso di voltare pagina e lasciare entrare nella sua vita un nuovo amore. Già, è proprio questo il super gossip lanciato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)





Nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ dell’ultimo numero della rivista, in edicola dal 21 agosto, si legge infatti che l’attore e vincitore del GF Vip sarebbe stato avvistato in vacanza, in Sicilia, in compagnia di una donna. Il settimanale Chi parla di “amore segreto”, ma anche di grande complicità e tenerezza tra Walter Nudo e questa fidanzata misteriosa. (Continua dopo le foto)







“Walter Nudo ha ritrovato l’amore. Ma è un amore segreto che non vuol mostrare sui social (al momento) – sostiene il settimanale Chi – Il vincitore dell’ultimo GF Vip è in dolce compagnia in vacanza in Sicilia. Un ‘mare’ di coccole e selfie privati tra i due sul traghetto per Messina”. Walter sarebbe dunque in Sicilia in dolce compagnia. Di chi? Difficile dirlo al momento, aspettiamo nuove informazioni. Magari direttamente da lui.

