Eliana Michelazzo, dopo il caso Pamela Prati trova l’amore: chi è il nuovo fidanzato

Dopo lo scandalo “Prati Gate”, quindi le bugie, le lacrime e la confessione a Live non è la D’Urso e il finto matrimonio con il finto Simone Coppi, Eliana Michelazzo ha trovato l’amore. La Michelazzo può quindi ricominciare da zero, ma questa volta con una persona in carne ed ossa al suo fianco. Tutto vero stavolta: è lei che lo mostra orgogliosa sui social con tanto di dedica e tag.

“Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni”, scrive l’ex agente della Prati sotto alla foto in cui vediamo la sua mano poggiata teneramente su quella di un uomo di nome Daniele che Eliana “presenta” pure tra le sue Storie. E ci ha riso su quando in un locale hanno passato la celebre canzone di Renato Zero, Il triangolo, durante la strofa “Lui chi è?”. (Continua dopo la foto)









La coppia al momento è in Sardegna, dove si sta godendo un po’ di relax e di divertimento notturno in questi ultimi giorni di agosto. I rumor di un nuovo amore circolavano già da qualche tempo e ora è la stessa Eliana a dare la conferma. Ma naturalmente, dopo aver sbandierato ai quattro venti questa bella novità, il suo profilo Instagram è stato invaso dai commenti dei follower. (Continua dopo la foto)





Ce ne sono moltissimi che fanno riferimento al Pamela Prati gate. Era inevitabile. E così c’è chi si chiede se il divorzio con Simone Coppi sia già andato in porto, vista la sua nuova fiamma, e chi invece domanda una foto “completa” di Daniele per verificare che sia davvero esistente. E la Michelazzo ha reagito bene anche alle critiche: ha una risposta pronta per tutti, tra sorrisi e battute pungenti. (Continua dopo foto e post)







“Ma Simone, non è geloso ora?” e “Ma hai chiesto il divorzio?”, si legge. E alla domanda “Esiste si?”, Eliana ha risposto senza esitazione: “Secondo te?”. Chi è quello che sembra il nuovo compagno dell’ex agente della Prati ed ex socia di Pamela Perricciolo? Si sa solo che si chiama Daniele Bartolomeo, ma ha il profilo privato e di lui si sa ben poco, ma sicuramente è un bellissimo ragazzo e, soprattutto, reale, rispetto ai fidanzati immaginari a cui eravamo abituati…

