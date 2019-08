La separazione tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti continua a far parlare. La coppia ha deciso di lasciarsi e la modella ha un nuovo amore. Da circa un mese sta frequentando il giovane imprenditore Charley Vezza. “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, ha dichiarato Massimo Boldi al settimanale Di Più la scorsa settimana.

L’attore ha precisato che la storia tra i due non è iniziata quando la Pellegrinelli era ancora sposata con Eros Ramazzotti ma solo in un secondo momento. “Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli. Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…”, aveva scritto Alberto Dandolo su dagospia lanciando lo scoop dell’estate 2019. (Continua a leggere dopo la foto)









La 31enne ed Eros Ramazzotti erano sposati da diversi anni, ma da qualche mese la loro storia d’amore è entrata in una profonda crisi fino ad arrivare alla separazione. Ora la coppia è uscita allo scoperto. Marica Pellegrinelli e Charley Vezza hanno fatto prima uscita pubblica a Ibiza, svelata sul social da Chicca Senia, al DC10, in occasione della notte evento Circoloco, di cui il giovane riccioluto, esperto di design, cura e gestisce il marchio. (Continua a leggere dopo la foto)





A Ibiza stanno con altri amici vip, tra i quali Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Fiammetta Cicogna. Anche in spiaggia, seppur non ‘appiccicati’ sono comunque ‘vicini, vicini’. Charley Vezza ha 31 anni, è piemontese, ed è il figlio di uno dei fondatori della storica azienda piemontese ‘Gufram‘. Capello lungo e barba incolta, classico stile hipster, Charley ha preso di fatto il controllo dell’azienda di famiglia nel 2015. (Continua a leggere dopo la foto)





Appassionato di design e amante del bello, Charley si è segnalato in questi anni come uno dei possibili volti dell’imprenditoria italiana del futuro. Nonostante Marica e Eros siano stati fotografati insieme, tre settimane fa, in Sicilia, dove si erano ritrovati per il compleanno della figlia, la separazione è ormai definitiva, anche se i rapporti tra i due ex coniugi restano ottimi”.

