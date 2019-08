Luciana Littizzetto in lutto. Il messaggio toccante e addolorato: “Mi mancherai”

“Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio”. Con queste parole Luciana Littizzetto ha annunciato la triste notizia per lei e per la sua famiglia. Tantissime le manifestazioni di affetto che in queste ore stanno travolgendo la celebre comica. La sua cagnolina Gigia, alla quale era tanto affezionata, è morta. Le due erano insieme da quasi 10 anni e Luciana parlò di lei sul suo blog Cicapui. La conduttrice raccontò di aver trovato la cagnolina a Rho, nei pressi di Milano, mentre si stava recando a girare uno spot.

A salvarla fu la sua costumista e poi, in seguito, Luciana decise di portarsela a casa nonostante avesse già un cane, un po’ anzianotto, di nome Alì Babà. Inizialmente Gigia doveva fermarsi a casa Littizzetto solo per un po’, il tempo di trovarle una nuova famiglia, poi però Luciana, che s’innamorò di lei all’istante, decise di tenerla con se’. Nel 2016, sul suo blog Cicapui, Luciana Littizzetto aveva raccontato così l’incontro con quella che poi sarebbe diventata la sua cagnolina. (Continua a leggere dopo la foto)









“La Gigia. – scriveva – Il mio mitico Gigione. Adorabile peste. L’ho trovata 5 anni fa, in autostrada dalle parti di Rho, vicino a Milano, mentre stavo andando a girare uno spot. La vera salvatrice in realtà è stata la costumista che abituata ai suoi pitbull, l’ha tirata su dalla strada incurante dei ringhi e dei morsi. Era spaventatissima povera cagnina e si dannava l’anima per difendersi. Una volta portata in camerino è cominciato il toto Gigia. Chi la vuole? All’inizio tutti disponibili. Lo dico ad un mio amico, magari a mia sorella, ti faccio sapere se a mia nonna…”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Io avevo già un altro cane, Alì bau bau, già vecchierello e anche lui del canile, non ero tanto dell’idea. Certo che un minuscolo cane…per giunta con due nasi…come si fa. E così nonostante Davide ringhiasse pure lui l’ho portata a casa. Con la solita scusa. La tengo un po’ di giorni e poi vedo di trovarle un padrone. Peccato che dopo qualche ora era lei la padrona indiscussa della casa, abbaiatrice professionista, ringhiatrice da Nobel, morsicatrice a tempo perso”, scriveva nel dolcissimo racconto. E ancora: “È arrivato anche il momento del nome. Chissà come si chiamava? Quando l’abbiamo trovata non aveva né cip né collare, né medaglietta. Facciamo delle prove. Dai bambini cominciate voi. Lilli? Non si gira. Polly? Niente. Peggy? Nisba. E allora…troviamole un nome noi”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Io avrei voluto chiamarla Brunetta, viste le dimensioni e soprattutto il carattere. Ma poi avendo lei la fisicità di un topo abbiamo optato per il femminile di Gigio. Gigia. Ed eccola qua. Sotto la mia scrivania che dormicchia mentre scrivo. Il destino ci ha fatto incontrare. Si, sto parlando di te, Gigione. Lo sai vero? Certo, perché sventoli la coda come il ventaglio di un’odalisca. Vuoi dirmi che mi vuoi bene? Lo so. Anch’io te ne voglio. E non posso neanche sventolare la coda per dirtelo. Ma tu mi capisci anche senza parlare”, concludeva la comica. Dopo il triste annuncio, sono in tantissimi i vip e i fan della Littizzetto ad essersi stretti intorno a lei. In tanti infatti le hanno mostrato la loro vicinanza in questo momento tanto difficile.

