Ilaria è l’unica figlia femmina di Gigi D’Alessio. Classe 1992, è la secondogenita del cantante ed è nata dal suo matrimonio con Carmela Barbato. Si è molto parlato di lei tempo fa per le parole non proprio lusinghiere su Anna Tatangelo con cui, evidentemente, non ha un bel rapporto. Quando Anna ha confermato l’addio a Gigi in un’intervista, Ilaria è intervenuta a gamba tesa e smentito ogni frase dell’artista di Sora oggi di nuovo legata a suo padre.

“Perché continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non è mai stato vero – scriveva Ilaria in un post al veleno – Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! Alla fine siamo talmente coetanee che probabilmente sarebbe potuto nascere un qualcosa di naturale, spontaneo”. E ancora: “Questo BEL RAPPORTO” non c’è mai stato, mai! Più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla VERA semplicità della nostra famiglia”. (Continua dopo la foto)









Accuse pesanti che continuano e si concludevano così: “Io non posso accettare che si debba parlare di mio padre in questo modo!!!! Quando se ne è andata da casa non ha nemmeno detto: ciao! Cavolo anche l’asino fa un cenno con la testa quando entra un pasto nella stalla!!Bassezze uniche!!! UNICHE!!”. Ora Anna e Gigi sono tornati insieme e chissà, magari le due avranno risolto questi vecchi dissapori, ma si torna a parlare di Ilaria perché anche se lontana dal mondo dello spettacolo sta facendo impazzire i suoi fan su Instagram. (Continua dopo la foto)





La 27enne conta oltre 24mila follower e sul suo profilo ci sono molti scatti con papà Gigi a cui è legatissima. “Scusate la presunzione – ha scritto Ilaria qualche tempo fa a corredo di un tenero scatto con Gigi – ma quanto è sexy mio padre?”. Ma agli scatti di famiglia Ilaria alterna anche scatti sexy e nelle ultime ore una Storia ha catturato l’attenzione. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram AUGURI DI CUORE ALL’AMORE DELLA MIA VITA❤️❤️❤️🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 @tiamo Un post condiviso da Ilaria D’Alessio☀️ (@ilariadalessio1) in data: 23 Feb 2019 alle ore 3:28 PST

Visualizza questo post su Instagram …eviterei frasi poetiche🙌🏻☀️🍑💋 Un post condiviso da Ilaria D’Alessio☀️ (@ilariadalessio1) in data: 29 Giu 2019 alle ore 10:56 PDT



Quella in cui si mostra in bikini con uno slip sgambatissimo e reggiseno a righe e una sexy vestaglia. Il tutto in una posa sensuale per augurare il buongiorno. Bellissima. I fan gliel’hanno fatto notare più e più volte sotto a un altro post recente in cui Ilaria, sempre in costume ma intero, mostrava il lato B. “Poche parole, tanta roba”. E poi: “Che fondoschiena, Belen la metti ko. È tutto italiano doc”, “Quasi come la Tatangelo”.

